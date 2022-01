Par Hamid Bellagha

Faire ou ne pas faire ? Proposer ou prescrire ? Décréter ou allouer ? Laisser faire ou laisser aller. Bref, c’est un «être ou ne pas être» captivant auquel est soumis l’exécutif.

Depuis des mois, le gouvernement planche sur la question des subventions des produits de première consommation. La contribution du pouvoir à gonfler artificiellement le portefeuille du citoyen a apparemment vécu. Le détournement de l’aide a pris des directions tellement éclectiques que l’essence même des subventions s’est ventilée et ne veut plus dire grand-chose.

Les carburants profitent aux contrebandiers, la farine et l’huile aux boulangers, le lait aux producteurs de ses dérivés, l’hôpital aux pistonnés, tandis que le citoyen nécessiteux doit se couper en quatre, très souvent, pour profiter des produits dits subventionnés.

C’est sans doute pour toutes ces raisons, et sûrement d’autres bien celées, que l’abandon des aides qui ne profitent qu’aux nantis pourrait se concrétiser prochainement. Le coffre-fort du gouvernement sentant le moisi depuis quelques années, le retour à la réalité des prix, à la vérité du terrain, est devenu capital. La planche à billets qui ne servait qu’à gonfler une inflation bien réelle s’est révélée aussi être un mauvais choix.

Le gouvernement a donc proposé aux députés de débattre puis, éventuellement, d’adopter une loi décrétant la résiliation des produits subventionnés. Bien sûr, nos «gentils» membres de l’APN n’allaient pas contredire le Président ni son Premier ministre. Et le tout est passé comme une lettre à la poste.

Maintenant que la proposition de loi est actée, il s’agit de la concrétiser réellement. Et cela nous ramène à l’entame de notre édito. Des questions qui s’entrechoquent, des idées qui se bousculent et une solution qui risque de se transformer en problème.

Une telle décision, plus politique qu’économique, induirait un tressautement du pouvoir d’achat du citoyen déjà laminé constamment depuis les réformes de Hamrouche au début des années 1990 du siècle dernier. Un passage à la Pyrrhus qui a transformé radicalement les habitudes alimentaires et les us et coutumes dépensières du résidant algérien. Paradoxalement, ce passage vers une économie de marché a viré vers celle de bazar, où l’on trouvait tout et surtout n’importe quoi. Mais l’embellie financière s’étant engagée sous d’autres latitudes, le retour à la réalité économique était devenu indispensable avec le risque d’une explosion sociale, d’une émeute du pain, d’un hirak du ventre.

Les pourtours d’une cible pour les bénéficiaires directs des futures subventions n’étant pas encore définies, gageons que l’argentier du gouvernement Benabderrahmane pèsera au gramme près le bénéfice/risque d’une opération de désistement des subventions qui n’a pas déterminé avec précision tous ses périls.

