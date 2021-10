Une caravane de solidarité, composée de 4 camions transportant plus de 800 cartables remplis d’articles scolaires, s’est ébranlée à partir d’Alger, en direction de Tizi Ouzou et Aïn Defla, pour venir en aide aux élèves de ces deux wilayas, ravagées par les feux de forêt, enregistrés dans plusieurs régions du pays en août dernier.

Organisée par les Scouts musulmans algériens (SMA), en coordination avec Ooredoo, cette initiative tend à aider les élèves dans ces deux wilayas très touchées par les incendies, en leur procurant les fournitures et articles scolaires nécessaires pour une rentrée scolaire sereine.

Dans une déclaration à l’APS, le commandant Karim Benfahsi, responsable de l’information et des relations publiques au sein des SMA, a fait état de «4 camions mobilisés à destination de Tizi Ouzou et Aïn Defla, chargés d’articles pédagogiques au profit des enfants des familles sinistrées». Il s’agit, poursuit-il, de la deuxième opération du genre après celle menée, toujours avec le même opérateur de téléphonie mobile, pour aider des sinistrés dans différentes régions du pays, en offrant des produits alimentaires, des vêtements et de la literie, dans le cadre de différentes opérations humanitaires et de solidarité.

Les SMA poursuivent leurs initiatives de solidarité avec le même partenaire «en vue d’aider les sans-abris et les familles nécessiteuses dans toutes les régions du pays», a-t-il ajouté, soulignant «l’impératif renforcement de l’action humanitaire pour ancrer l’esprit de solidarité et d’entraide dans la société».

Pour sa part, le directeur des relations institutionnelles et de la coopération, Ramdan El Djazaïri a mis l’accent sur «l’intensification de ce genre d’initiatives qui sont à même d’ancrer l’esprit de solidarité pour aider les familles sinistrées à travers la distribution des différents articles scolaires aux élèves de Tizi-Ouzou et Aïn Defla».

Rappelant les actions humanitaires en direction des habitants des régions touchées par les incendies du mois de septembre dernier, le responsable a fait état de «la distribution, en collaboration avec l’association Iqraa de 1 000 cartables remplis d’articles scolaires au profit des élèves des wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Boumerdès et Aïn Defla».

