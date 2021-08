Suite aux images apocalyptiques des incendies en Kabylie et des milliers de sinistrés qui ont dû fuir leurs villages réduits en cendres, un élan de solidarité s’est mis en branle dès les premières heures de la journée de mardi. Des appels aux dons ont été lancés sur les réseaux sociaux et dont les fruits se sont traduits, hier, par un afflux massif de bénévoles munis de denrées alimentaires, de citernes d’eau et de matériels médical vers Tizi Ouzou.

Par Sihem Bounabi

Les habitants des villages avoisinants ont ouvert, dès la soirée de lundi, leurs portes aux sinistrés suivis par les promoteurs immobiliers, les hôteliers, les salles des fêtes des zones épargnées. Des transporteurs se sont aussi portés volontaires pour prendre les familles, les citernes d’eau et acheminer les dons alimentaires et autres.

En plus des particuliers et des hommes d’affaires de la région de Kabylie, les autres wilayas se mobilisent également pour apporter leur aide. Ainsi un convoi de camions munis de pelles rétrochargeurs a été envoyé, hier, par la Direction des Travaux publics de la wilaya de Sétif vers les zones sinistrées de la Kabylie. D’autres camions, venus de la même wilaya, mais également d’autres régions, dont Aïn Defla, Annaba, Oran et Alger, sont arrivés avec des denrées alimentaires, des tentes, des lits, et de l’eau pour aider les sinistrés.

Les syndicats de la santé se sont mobilisés dès mardi pour prendre en charge les blessés et autres brûlés.

Dr Mohamed Yousfi, président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), nous a affirmé, hier, que les membres des bureaux régionaux sont tous mobilisés pour apporter leur aide en tant que spécialiste et soutenir le personnel de la santé des régions sinistrées.

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) a aussi lancé un appel urgent et général à la solidarité destiné à tous les pharmaciens d’Algérie. Dans cet appel, il est souligné que «des hôpitaux ont été évacués, des villages entiers l’ont également été, les dégâts sont immenses, et même des pharmacies ont brûlé ou ont été obligées de fermer». Concernant les besoins urgents, le Snapo précise qu’il s’agit de «Biaffine, toutes marques et toutes les pommades pour les brûlures, tulle gras et sérum salé», affirmant que «même les hôpitaux en ont besoin et appellent à l’aide». Il insiste que «l’heure est à la solidarité, ils ont besoin de nous». Suite à cet appel, des images de camions sous la bannière du Snapo, transportant des chargements de médicaments, s’acheminaient hier vers les régions les plus touchées, où les personnes sur place décrivent une situation apocalyptique.

Par ailleurs, hier, chapeauté par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et la présidente du Croissant-Rouge algérien (C(RA), Saïda Benhabilès, une caravane de solidarité ; constituée de plus de 340 tonnes de produits alimentaires et d’équipements médicaux, a démarré d’Alger au profit des familles sinistrées suite aux feux de forêt enregistrés à Tizi Ouzou.

Un appel est également lancé aux vétérinaires, car les incendies ont également touché les vaches, chèvres, moutons, ânes, brebis… Dans l’appel, il est expliqué qu’en Kabylie, «ces animaux sont d’une nécessité vitale pour beaucoup de familles ou de personnes démunies dont certaines vivent grâce aux revenus générés par ces animaux». Ainsi, les personnes sinistrées ont donc besoin de vétérinaires pour aller soigner leurs bêtes et les soulager. Ainsi, l’appel est lancé pour la mobilisation des vétérinaires, pour se déplacer en Kabylie ou faire des dons de médicaments pour soigner ces animaux.