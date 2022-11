Le groupe pétrolier Sonatrach prendra en charge le financement de cinq (5) forages pastoraux et de cinquante (50) unités photovoltaïques, répartis à travers plusieurs communes de la nouvelle wilaya d’Ouled Djellal, ont indiqué dimanche, les services de la wilaya. Ces projets seront lancés suite à une convention signée entre le wali, Aissa Aziz Bouras et le conseiller du P-dg de Sonatrach Boualem Ouedjehani, portant sur la réalisation de 5 forages et de 50 unités solaires à travers plusieurs communes, a-t-on souligné expliquant qu’une enveloppe financière de l’ordre de 20 millions de dinars a été mobilisée pour la concrétisation de ces opérations. Selon les services de la wilaya, ces projets seront entamés dans les meilleurs délais, dans la commune de Ras El Miaad, en vue de fournir la population locale en énergie électrique solaire et aider les éleveurs à disposer d’abreuvoirs pour les troupeaux. Le wali d’Ouled Djellal a salué la solidarité agissante de la Sonatrach ainsi que les parties prenantes dans la concrétisation de ce programme, prévu en faveur des populations des régions déshéritées.(APS)

