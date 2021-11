Mobilis opérateur national et citoyen par excellence, a procédé aujourd’hui le 16 novembre 2021, à la remise d’une (01) ambulance équipée, au profit de l’Etablissement Public Hospitalier «Mère-Enfant» «TOUMI Kheira» de Tissemsilt. Une dotation qui revêt une grande importance pour cet établissement sanitaire et habitants de cette wilaya, notamment par le renforcement des moyens nécessaires à la prise en charge des malades et de rapprochement de l’administration sanitaire du citoyen. Cette initiative solidaire a pour objectif de soutenir les services hospitaliers, afin de soutenir les efforts et moyens médicaux. Ce soutien logistique solidaire, s’inscrit dans le cadre du prolongement des actions de solidarité et de citoyenneté de Mobilis, entamées depuis ramadhan de l’année précédente, et qui a vu les établissements Publics de Santé de Ain Ghezam, Bordj Badji Mokhtar, El Meghier, Ouled Djellal, et Tamanrasset bénéficier d’une pareille dotation. À travers cette initiative solidaire, Mobilis perpétue ses actions de solidarité avec ses concitoyens et réaffirme son statut d’opérateur citoyen par excellence.

