Par Sihem Bounabi

L’élan de solidarité avec les wilayas de l’Est, touchées par les incendies ravageurs de mercredi dernier, s’est poursuivi hier avec de nouvelles caravanes de dons et plus spécifiquement de médicaments et de produits pharmaceutiques.

En effet, hier, un don de plus de 17 000 unités de médicament, notamment ceux nécessaires pour la prise en charge des victimes des incendies, d’une valeur de près de 2 millions DA, a été effectué par le Groupe Saidal au Croissant-Rouge algérien (CRA) qui se chargera de la distribution. Ces aides, octroyées par le Groupe Saidal sous la supervision du ministère de l’Industrie pharmaceutique, sont «destinées aux victimes des feux de forêt à Souk Ahras et El Tarf», a déclaré le directeur de l’unité de production du Groupe public d’El Harrach, Amir Temmam, en ajoutant que «c’est la première du genre au vu de son caractère urgent». Il a également annoncé qu’elle sera suivie par d’autres opérations très prochainement, rapporte l’APS.

De son côté, la représentante du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Imene Belabbès, a mis en avant cette initiative, soulignant que le ministère avait effectué plusieurs procédures d’urgence compte tenu de la situation de certaines wilayas de l’est du pays ayant enregistré des feux de forêt. Le ministère a tenu plusieurs réunions avec les entreprises pharmaceutiques publiques et privées dans le souci de fournir des médicaments et du matériel médical aux sinistrés, a rappelé la même intervenante.

Dans le même esprit d’élan de solidarité avec les blessés des incendies, qui ont marqué la région de l’est du pays, Dr Messaoud Belambri, président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) a affirmé, hier, que les opérations d’envoi de dons de médicaments se poursuivent toujours à l’heure actuelle, en soulignant que «dès le premier jour de cette catastrophe, les bureaux régionaux du Snapo ont rapidement réagi au niveau local en coordination avec le bureau national à travers une collecte de médicaments au niveau des officines qui se sont spontanément solidarisées avec les sinistrés en apportant des dons de médicaments et de produits pharmaceutiques».

Les premières opérations des bureaux de wilaya d’El Taref et de Souk Ahras ont, dès les deux premiers jours de la catastrophe, réussi à faire une collecte de plus de 120 colis qui ont été livrés directement aux unités de santé qui accueillaient les blessés. Il précise que «chaque colis contient des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, dont des pansement, des pommades et crèmes spécifiques aux traitements des grands brulés ainsi que des lots d’antibiotiques. En résumé, tout ce qui est nécessaire à la prise en charge des grands brûlés et des différents types de blessures».

Le président du Snapo explique également que différentes opérations de solidarité sont organisées. Il y a les bureaux du Snapo des wilayas qui remettent directement les dons collectés aux services de la wilaya qui, eux, les acheminent dans le cadre de dons de solidarité organisés au niveau de toute la wilaya qui les acheminent vers les wilayas d’El Tarf et de Souk Ahras. Et d’un autre côté, il y a d’autres bureaux de wilaya qui s’adressent aux services hospitaliers et aux directions de la santé pour remettre les dons collectés.

Dr Messaoud Belambri tient à rappeler que le Snapo a une tradition de contribuer à l’élan de solidarité nationale depuis des décennies suite aux différentes catastrophes qui ont meurtri le pays, que ce soit les inondations, les tremblements de terre ou les incendies, dont celui de l’année passée qui avait ravagé la Kabylie. Il souligne à ce sujet qu’«à travers ces différentes opérations de solidarité nous avons acquis un capital expérience, et nous sommes assez rodés pour réagir rapidement par rapport à l’organisation d’opérations de dons.» Il a ajouté que lors de cette triste catastrophe qui a touché l’est du pays, ce sont les pharmaciens eux-mêmes qui ont spontanément appelé le syndicat pour organiser ses campagnes de dons et se sont montrés disposés à toute action de solidarité qui se poursuivent toujours à l’heure actuelle».

De leur côté, le Collectif des délégués médicaux pharmaceutiques de Tizi Ouzou (CDMTO) avait entamé une collecte de médicaments et autres produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement des brûlés dès le premier de la catastrophe. Ils ont été rapidement acheminés vers la wilaya d’El Tarf et de Souk Ahras. Par ailleurs, en plus de la mobilisation des opérateurs et organisations du secteur pharmaceutique, d’autres professionnels de santé se sont joints à cet élan de solidarité national dont l’aspect sanitaire est d’une grande importance pour accompagner les victimes de cette catastrophe.

C’est dans cet esprit qu’un convoi de solidarité de médecins spécialisés dans les brûlés est arrivé, hier, dans la wilaya d’El Tarf.

Rachida Kadri, membre du bureau national de l’association «Mains Blanches», a précisé dans une déclaration à la radio locale de la wilaya d’El Tarf que le convoi de solidarité de l’association «Mains Blanches» est composé «d’un groupe d’une douzaine de médecins spécialisés dans les brûlures en plus d’un important don de médicaments et de fournitures médicales nécessaires pour la prise en charge des blessés des suites des incendies depuis mercredi dernier». <

Articles similaires