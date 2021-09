Dans le cadre de la solidarité intersectorielle entre le secteur de l’industrie et celui de la santé, l’Entreprise nationale de récupération (ENR), filiale du groupe IMETAL, fidèle à son engagement d’entreprise citoyenne, participe activement à l’effort national de solidarité, notamment en cette période de pandémie de COVID-19. Dans ce cadre, l’ENR a pris l’initiative de faire une donation consistant en concentrateurs d’oxygène de 10 L, et un lot d’équipements destinés à la lutte contre le virus, remis au secteur de la santé. L’opération qui n’est pas la première en son genre chez l’ENR, qui a toujours été à l’avant-garde à chaque fois que le besoin se fasse sentir, consiste en la distribution de ces équipements sanitaires à travers des structures de santé éparpillées sur les quatre coins du pays. Une deuxième opération du même genre est prévue pour les prochains jours dans les régions qui ne seront pas touchés lors de la première phase de l’opération.

L’Entreprise nationale de récupération (ENR), reste mobilisée aux côtés des autorités publiques, apportant ainsi toute sa contribution pour venir en aide aux malades atteints de COVID-19 et de-là, prêter main forte aux personnels de la santé à travers le pays.

