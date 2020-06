Un lot de masques de protection contre le coronavirus (Covid-19) a été remis hier lundi à Alger par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à des associations de personnes vulnérables et de malades chroniques, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Il s’agit d’un don de masques de protection offert par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), qui est sous tutelle du ministère de la Santé, à des associations activant dans le secteur de la Santé, lesquelles les distribueront, à leur tour, aux malades chroniques et aux cancéreux notamment, à travers les différentes structures hospitalières au niveau national. «Sur les 15 millions de masques reçus par la PCH sous formes de dons, celle-ci en a déjà distribué près de sept millions», a indiqué, dans une déclaration à la presse, la directrice générale de la PCH, Fatima Ouakti précisant que «la PCH continuera de distribuer ces masques en fonction des arrivages et des dons qu’elle reçoit». BNP Paribas El Djazaïr fait un don d’équipements médicaux d’une valeur de 17 millions de DA

Par ailleurs, le Croissant rouge algérien (CRA) a reçu un don d’équipements et matériels médicaux, d’une valeur de 17 millions DA, de la part de la banque BNP-Paribas El Djazaïr, à l’occasion d’une convention signée hier à Alger, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19). La convention a été signée par la présidente du CRA, Saïda Benhabyles, et le directeur général adjoint de BNP Paribas El Djazaïr, Youcef Ghoula, lors d’une cérémonie organisée au siège du CRA. Le CRA avait reçu récemment une aide financière de 13 millions de dinars octroyée par la banque ABC Algérie pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. BNP Paribas El Djazaïr a fait don également d’équipements et matériels médicaux aux hôpitaux algériens qui serviront à les doter de moyens et matériels nécessaires aux personnels de santé et aux patients, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19». Il y a lieu de noter que cette opération s’inscrit dans le cadre d’»un plan d’urgence mondial #BNPPAidPlan du Groupe BNP Paribas, mis en place dès le début de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 pour venir en aide aux hôpitaux et aux populations fragiles et défavorisées dans pas moins de 30 pays». <

