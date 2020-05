La Fondation nationale de la promotion de la santé et du développement de la recherche médicale (Forem) a fait don dimanche à Alger de 20.000 masques médicaux et de 7.500 kits de dépistage rapide du Coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la consolidation des efforts consentis à l’effet de faire face à la propagation de la pandémie, a-t-on appris auprès du président de ladite fondation, Khiati Mustapha. Dans une déclaration à l’APS, en marge de cette opération organisée au niveau du siège du centre «Forem de Bentalha», Dr. Mustafa Khiati a précisé que «Forem» avait collecté, en coopération avec la communauté algérienne établie à l’étranger (Grande-Bretagne, Qatar et Montréal), des dons afin de fournir ces équipements médicaux, de renforcer les différents efforts déployés à l’effet de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Algérie et de mettre en avant leur soutien et solidarité en cette circonstance. Le même responsable a indiqué en outre que ce don médical, remis à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), sise à Dar El Beida (Alger), comprend 20.000 masques médicaux et 7.500 kits de dépistage rapide du nouveau Coronavirus, rappelant la première opération de solidarité lancée par l’organe avec cette même communauté, laquelle a porté sur la distribution de 10.000 kits au niveau de différents établissements hospitaliers. Par ailleurs, selon M. Khiati , la FOREM a envoyé, lors de la précédente opération, des aides médicales, à savoir, des combinaisons de protection, des masques chirurgicaux, des bavettes et des produits désinfectants, et qui ont été distribuées aux établissements hospitaliers au niveau national, à l’instar de hôpitaux de Mila,Ain Defla, Adrar,Laghouat et de Tipasa. Selon le même responsable, une cellule d’écoute composée de psychologues a été mobilisée, en vue de répondre aux préoccupations des citoyens à l’approche psychologique à adopter vis-à-vis du Coronavirus, et ce en coordination avec l’Organe national de la protection et de la promotion de l’Enfance (ONPPE), via son numéro de téléphone le 1111, en sus de la mise à la disposition des citoyens, d’une plate-forme de médecins comportant des numéros de 20 médecins dans différentes spécialités pour un diagnostic à distance. La même source a indiqué, d’autre part, que quelque 500 familles démunies et orphelins au niveau national, ont bénéficié, avant l’Aïd El Fitr d’aides financières d’un montant de 20.000 Da, en vue de couvrir leurs besoins, notamment avec les retombées socio-économiques du confinement induit par la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus. Dr Khiati a, de nouveau, appelé les citoyens à la nécessité de respecter les mesures de prévention, de porter les bavettes, de se laver régulièrement les mains et d’observer la distanciation sociale, en vue d’endiguer la propagation de la Covid-19. (APS)

