Par Fazil Asmar

A l’instar d’autres opérateurs économiques, l’Algérienne des Assurances-Gig Algeria, qui se qualifiait comme étant une entreprise citoyenne par excellence, fait part de sa volonté de soutenir les populations rurales affectées par les incendies dans plusieurs wilayas de l’est du pays. Ainsi, cette entreprise annonce avoir accompagné l’association Sidra dans l’opération de solidarité au profit des régions touchées par les feux. «Suite au drame ayant endeuillé certaines wilayas, Gig Algeria se mobilise pour apporter un appui dans cet élan de solidarité nationale à travers un don au profit des familles sinistrées des incendies», a-t-elle fait savoir. Cet appui consiste en l’acheminement de divers produits sanitaires, médicaux, parapharmaceutiques et autres produits de première nécessité.

La première caravane de solidarité a démarré, dimanche dernier, vers les localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, la région la plus affectée par les feux de forêt, dont l’organisation logistique a été chapeautée par les volontaires et les bénévoles de l’association Sidra, avec la participation d’un groupe de représentants de Gig Algeria. D’autres opérations du même genre, assure cette entreprise des assurances, s’étendra aux localités d’autres wilayas dans les prochains jours. A cette occasion, le Directeur général de l’Algérienne des Assurances-Gig Algeria, Mourad Kaoula, a déclaré que son entreprise participe également à cet élan de solidarité nationale par des produits de protection nécessaires contre les risques de contaminations à la Covid-19, en partenariat avec l’association Sidra. «Nous renouvelons notre engagement à contribuer aux actions de solidarité tout en espérant que la situation dans les régions touchées par ces feux de forêt s’améliore dans les plus brefs délais.

A travers cette action, Gig Algeria réitère son engagement d’entreprise citoyenne par excellence à mettre la santé et le bien-être du citoyen ainsi que les opérations humanitaires au cœur de ses préoccupations, répondant ainsi au devoir national de contribution aux actions citoyennes», soutient-il. De son côté, le président de l’association Sidra, Nacim Filali, a salué ce genre d’initiatives à caractère humanitaire. «Nous sommes fiers d’être partenaires de cette louable action et nous nous engageons à apporter un soutien indéfectible aux populations des wilayas touchées et de contribuer à cet élan de solidarité nationale. Nous espérons être partie prenante dans d’autres actions de solidarité de ce genre», conclut-il. n

