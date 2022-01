Par Bouzid Chalabi

Reportées pour le mois d’avril en 2021, les soldes d’hiver sont de retour à leur période initiale. Elles vont, en effet, se tenir du 15 janvier courant et se poursuivront jusqu’au 28 février prochain avec cette nouveauté, les ventes en ligne ou commerce électronique seront de la partie.

Selon la Direction du commerce de la wilaya d’Alger, contactée par nos soins, nombreuses sont les enseignes commerciales franchisées ou non qui ont manifesté leur participation après avoir pris acte des conditions et modalités d’exercice de la vente en période de soldes et de la vente, en cas de liquidation des stocks. On apprendra que la période des soldes dans la wilaya d’Alger ne débutera que le 18 janvier.

« Un léger décalage est rendu nécessaire compte tenu du nombre élevé d’enseignes implantées dans la capitale, qui nécessite plus de temps dans le traitement des demandes d’autorisation de participation et la visite des lieux des agents de nos services », nous a expliqué un responsable. Cela dit, on peut d’ores et déjà avancer que les soldes d’hiver 2022 vont drainer des milliers de gens avides de réaliser de bonnes affaires tant les prix affichés seront intéressants. A ce propos, n’a-t-on pas observé, en 2018, de véritables ruées sur les magasins de grandes marques établis dans les centres commerciaux de la capitale au point où tous les stocks ont fondu au bout d’une semaine, traduisant ainsi toute la soif d’une frange de la population de surtout ne pas rater l’occasion de « se vêtir bien et à moindre coût ».

C’est en tout cas le but recherché de milliers de jeunes, en grande partie des étudiants et des étudiantes, pour qui leur maigre bourse ne suffit pas pour s’habiller comme ils le souhaitent. On comprend donc que cette période de soldes soit tant attendue d’autant plus que des enseignes rabaissent leur prix à des niveaux inimaginables par rapport aux pratiqués hors périodes de soldes. Par contre, des commerçants sans scrupules trichent, c’est-à-dire dérogent carrément à la règle. En clair, au lieu de baisser leurs prix, ils usent d’un stratagème des plus trompeurs, celui d’afficher le produit deux prix, l’ancien et le nouveau, plus bas certes, mais faux compte tenu que le premier est très souvent très élevé par rapport aux prix soldés. Les clients seront nombreux à y croire et finir de tomber dans l’arnaque. Devant de tels agissements, il ne serait pas exagéré de dire que le citoyen risque de tomber dans la tromperie des remises pendant la période des soldes. C’est tout à fait regrettable mais, heureusement, que des commerçants jouent le jeu franchement au grand bonheur des petites bourses au pouvoir d’achat laminé et pour qui les soldes sont une aubaine à ne pas rater.

