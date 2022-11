Une caravane cinématographique prévoyant une centaine de projections dans une vingtaine de villes du pays est organisé par le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel (Cnca) qui a élaboré une sélection de longs métrages de fiction et un documentaire, annonce le Cnca. Pour le mois de novembre, la caravane prévoit la projection de cinq films dans la wilaya de Beni Abbes, dont «Timgad» de Fabrice Ben Chaouche, «La voix des anges» de Kamel Laich, ou encore «Omar Gatlatou» de Merzak Allouache.

Dans le cadre de son programme de célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le Cnca a programmé des cycles de projections dans les villes de Ain Salah, Illizi, Sétif, Khenchela, Bejaia, El Taref, Mila, Chlef, Relizane, Tiaret, Tlemcen, Ain Timouchent Boumerdes, Blida, Alger Médéa et Djelfa. Entre autres films au programme, «Mascarade» de Lies Salem, «Nous n’étions pas des héros» de Nacereddine Guenifi, «Le puits» de Lotfi Bouchouchi, «Jusqu’à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, ou encore «Hors la loi» de Rachid Bouchareb et «L’Algérie vue du ciel» de Yann Arthus Bertrand et Yazid Tizi. Le Cnca prévoit également la projection de films datant des années 1970 et 1980, en version restaurée et numérisée, à l’instar de «Les vacances des l’inspecteur Tahar» de Moussa Haddad, «Hassan Terro» de Mohamed Lakhdar-Hamina, ou encore «Les déracinées» de Lamine Merbah. Cette caravane se poursuit jusqu’à la fin du mois de juin 2023, selon les organisateurs. <

Articles similaires