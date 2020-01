Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi à Alger, le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali, indique un communiqué de la Présidence de la République, rapporte l’APS. La rencontre qui s’inscrit dans le cadre des consultations lancées par le Président de la République avec des personnalités nationales, des présidents de partis et des représentants de la société civile a porté sur « la situation globale du pays et la révision de la Constitution, pour asseoir les bases de la République nouvelle qui est au centre des revendications populaires« , précise la même source. Dans ce cadre, le président du parti Jil Jadid a exposé au chef de l’Etat « les points de vue et visions de son parti et présenté des propositions pour renforcer la concertation et le dialogue initiés par le Président de la République, en application de ses engagements électoraux, réaffirmés juste après sa prestation de serment« , conclut le communiqué de la Présidence.

Articles similaires