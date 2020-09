C’est une véritable performance que vient de réaliser la société pétrolière indonésienne dans la mesure où cette dernière a réussi à réduire la durée de son premier programme de forage à l’extérieur de 12 puits sur le champ algérien Menzel Lejmat North de 55 jours par puits à 45, voire 35, jours par puits. Ainsi, cette société, qui avait prévu d’investir 14 millions de dollars pour le forage de chaque puits, a finalement réalisé des économies budgétaires substantielles estimées à environ 100 millions de dollars. « Ceci prouve que la filiale Pertamina International Exploration Production (PIEP) a la capacité et les compétences nécessaires pour opérer à l’étranger », a déclaré dans un communiqué John Anis, président de PIEP. Il ajoute que la production sur le terrain atteindra son pic en 2021.

Notons que le projet MLN produit déjà du pétrole (plus de 17 000 barils par jour) et du gaz naturel. La nouvelle campagne devrait porter la production à 30 000 barils par jour. Et que PIEP détient , outre l’Algérie, des actifs au Nigeria, en Tanzanie et en Malaisie.

