Partenaires depuis 6 ans, Société Générale Algérie a annoncé hier le renouvellement de son partenariat Majeur avec la Fédération Algérienne de Rugby (FAR).

Ce partenariat entre la Banque et la Fédération Algérienne de Rugby est d’abord une histoire de partage de valeurs ancrées dans l’ADN du groupe Société Générale au premier rang desquelles figurent l’engagement et l’esprit d’équipe. Il s’inscrit naturellement dans la stratégie de sponsoring du groupe Société Générale, comme partenaire de référence de tous les rugbys partout dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, notamment en Algérie. Ce partenariat vise à accompagner le développement du rugby algérien avec, pour objectif, la qualification à la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui aura lieu en France et dont le groupe Société Générale est partenaire majeur.

« Société Générale Algérie est fière de poursuivre son engagement auprès de la FAR pour une année supplémentaire. Au travers de ce partenariat, nous voulons encourager le développement de la pratique de tous les rugbys, masculins, féminins et jeunes, en Algérie. Ce renouvellement intervient dans un contexte particulier de phases de qualifications pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 auxquelles va participer l’Equipe d’Algérie de rugby. Nous espérons que ce moment sera l’occasion de faire connaître plus encore ce sport dont la Banque est partenaire historique partout dans le monde. » explique Julien Sterenzy, membre du directoire de Société Générale Algérie.

Le groupe Société Générale est un partenaire historique du rugby depuis plus de 30 ans partout dans le monde : six fois partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby, le Groupe soutient particulièrement le rugby en Afrique notamment à travers son partenariat avec Rugby Afrique depuis 2019.

Banque citoyenne et solidaire, Société Générale Algérie continue, également, à apporter son soutien à la Fédération Algérienne Handisport.

