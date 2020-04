Le 4e congrès international de la Société algérienne de nutrition prévu à Oran au mois de juin prochain a été reporté à octobre prochain à cause de la situation sanitaire marquée par la prévention et la lutte contre propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation prévue du 10 au 11 juin a été reportée au 28 et 29 octobre 2020, a-t-on fait savoir. Le délai de réception des résumés des conférences a été prolongé au 2 juin prochain et celui des inscriptions pour cette rencontre au 2 septembre prochain, a-t-on informé sur le site électronique de la Société algérienne de nutrition dont le siège est à Oran. Plus de 500 participants sont attendus à ce rendez-vous scientifique dont des membres de la société organisatrice, des universitaires, des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, des spécialistes en biotechnologie et anthropologique sociale, des étudiants en doctorat, des professionnels concernés par la nutrition, les industriels des secteurs de l’agroalimentaire et de la pharmaceutique et différentes associations versées dans le domaine, a indiqué la présidente d’association dans un message. Cette rencontre devra constituer une occasion d’échange d’expériences et de débat sur la nutrition pour dégager de nouvelles connaissances et des points communs dans le domaine de la formation et de l’échange scientifique, à travers des conférences, des ateliers et autres, a ajouté l’universitaire Malika Bouchenak Khelladi. Il est prévu de débattre de différents thèmes traitant, entre autres, de la «nutrition et la santé» (nutrition des enfants et personnes âgées), «activité sportive et santé», «physiologie et représentation nutritive», «les maladies non transmissibles», «les microbes intestinaux et la santé», «la nutrition durable», «l’alimentation animale et la qualité des produits» et de «la biotechnologie nutritionnelle» . Pour rappel, un premier congrès de la Société algérienne de nutrition a eu à Oran en 2012, un deuxième à Alger en 2015 et lun troisième à Constantine en 2017.<

