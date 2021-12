Le vendredi 10 décembre 2021 a eu lieu l’inauguration par le ministre de la Santé de la cinquième version du congrès annuel de la SAPHO.

Plusieurs sessions intéressantes ont eu lieu pendant 03 jours autour de thématiques qui concernent directement la gestion de la pharmacie hospitalière et l’accès aux soins et aux médicaments.

Le vendredi matin plusieurs symposiums animés par des experts nationaux et internationaux ont eu lieu, ils ont traité de problématiques liées à l’accessibilité aux soins et à l’équité de traitement, la prise en charge de maladies rares telles que l’hémophilie, les leucémies lymphoïdes chroniques, la maladie de gaucher, ainsi que le point de vue règlementaire sur les médicaments biologiques et bio similaires.

Sur ce dernier sujet, les experts ont soulevé la question de l’importante d’une exigence élevée en termes de règlementation et de contrôle, vue que certaines compagnies saisissent l’opportunité de business pour placer des produits ‘’bio-similaires’’ hors règlementation et hors des principes et concepts de biosimilairités ou des questions éthiques peuvent se poser. Ces questions sont plus importantes à vérifier notamment lorsque ces bio-similaires ne sont pas reconnus par des autorités règlementaires de références comme la FDA et EMA, et encore plus s’ils ne sont pas reconnus en tant que tel dans leurs pays d’origine.

Enfin, le congrès est une opportunité pour assoir autour de la table l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la prise en charge hospitalière des patients en Algérie, et ce, afin d’améliorer l’accessibilité aux soins et aux médicaments avec une meilleure qualité et sécurité.

Articles similaires