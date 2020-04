Plus d’un mois après le confinement, la Société algérienne de cardiologie (SAC) a réussi à mettre à la disposition de ses adhérents un logiciel «RMED», avec un modèle complémentaire de téléconsultation, qui permettra aux professionnels de maintenir leurs activités et de rassurer les patients en effectuant des consultations à distance en «toute sécurité».

La SAC annonce, en effet, la mise en place d’un nouveau service de téléconsultation médicale à la disposition des cardiologues, leur permettant de poursuivre leurs activités. Cette plateforme de téléconsultation permettra en parallèle aux patients de bénéficier «de consultations à distance, gratuites, et sans contraintes liées au déplacement», précise la même association.

La SAC explique que le travail pour le développement de la E-cardiologie, avait été décidé à l’issue d’une AG en novembre 2019, mais que l’avènement du Covid-19 a fait accélérer le processus de développement. «Nous avons commencé à travailler sur des outils et plateformes afin de faciliter la prise en charge des patients et de permettre au médecin dans le même temps de rester en contact avec toutes les nouveautés de la SAC et de la cardiologie». Sauf que, l’avènement du nouveau coronavirus a accéléré le processus de développement en intégrant en plus de toutes les autres fonctionnalités de gestion des RDV, de comptabilité et de bureautique, un module de téléconsultation, insistant sur le fait que les téléconsultations faciliteront et sécuriseront le travail au cardiologue.

Il y a lieu de rappeler que les patients et, en particulier, les malades chroniques avaient au début du confinement du mal à renouveler leurs ordonnances ou de consulter leurs médecins, dont une grande majorité a suspendu toute activité en raison du manque de moyens de protection. Cette situation a mis les officines et les malades dans l’embarras. Raison pour laquelle, le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) avait sollicité le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que celui du Travail pour assister les patients souffrant de maladies chroniques. Les deux tutelles avaient autorisé les pharmaciens de «renouveler pour un mois de traitement» lorsque l’assuré social, malade chronique, est dans l’incapacité de présenter une ordonnance.

