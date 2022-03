La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué, mercredi, dans un communiqué, que les travaux de réparation des installations électriques de la voie ferrée qui alimentent les trains de la banlieue d’Alger, endommagés suite aux rafales de vents, se poursuivaient.

“La SNTF informe son aimable clientèle que les travaux de réparation des installations électriques de la voie (la caténaire) qui alimente les trains de la banlieue d’Alger, et qui ont été endommagés suite aux rafales de vents qui ont touché la région centre durant les deux derniers jours, sont toujours en cours”, a précisé la Société dans un communiqué publié sur sa page facebook.

La SNTF a précisé que la circulation des trains de banlieue en partance d’Alger vers Blida sera limitée à la gare de Boufarik pour la matinée de mercredi. Quant aux trains de et vers Alger, Boumerdes, Thénia et Tizi Ouzou et les trains de l’Aéroport, ainsi que les trains entre Alger et Zeralda, ils continuent à circuler normalement, a précisé la même source.

S’agissant des trains Grandes lignes et régionaux vers l’Ouest, ils sont actuellement à l’arrêt, a ajouté la SNTF. La SNTF a assuré qu’elle “met en œuvre tous les moyens pour rétablir la situation normale dans les plus brefs délais”.