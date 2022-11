La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé le début, à partir de ce vendredi, des travaux de réhabilitation et de renouvellement des voies ferroviaires entre les gares d’Alger et Agha, faisant état du transfert des points d’arrêt et de départ des trains grandes lignes et régionaux de la gare d’Alger à celle d’Agha.

Selon la société, les trains concernés par ce transfert à partir de ce vendredi sont: les trains d’Annaba, Tébessa, Touggourt, Chlef, Batna, Béjaia, Bouira et Sétif, ajoutant que les points de départ et d’arrêt pour les trains desservant la banlieue d’Alger ne changent pas (Alger-Thenia-Alger) et (Alger-El Afroun-Alger).

La SNTF a précisé que les travaux consistent en le remplacement de l’ancien système d’aiguillage, le nivellement de la plateforme, la construction de centres de contrôle de signalisations à distance et le contrôle du trafic des trains et le remplacement de l’ancien système de signalisation par un système électronique.

Les travaux programmés permettront le renouvellement du système ordinaire de communication par un système de communication ferroviaire sans fil (GSMR), a ajouté la même source.