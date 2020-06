La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué, hier dans un communiqué, que les cheminots ne reprendront pas le travail dimanche et que les gares ne seront pas non plus rouvertes tant qu’elle n’a pas reçu le feu vert du gouvernement.

La SNTF apportait un démenti à ce qu’ont rapporté «certains médias» qu’elle ne cite pas sur «une reprise programmée dimanche prochain» 14 juin. Une journée qui correspond, on le devine, à l’expiration du délai de la première phase de déconfinement, décidée par l’Exécutif et au début d’une deuxième au sujet de laquelle les spéculations ne manquent pas. Ceci, alors qu’il est attendu que les services du Premier ministre Abdelaziz Djerad annoncent, durant ce week-end, les secteurs qui seront autorisés à leur tour de reprendre leurs activités.

«Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics», précise la Direction de la SNTF dans son communiqué. L’entreprise indique, cependant, qu’elle est «engagée en ce moment dans une vaste préparation du programme de transport et du dispositif des mesures préventives de sécurité sanitaires». La SNTF est durement touchée par les conséquences de la crise sanitaire. Les pertes sont estimées à 50% de son chiffre d’affaires, a indiqué récemment son Directeur général Yacine Bendjaballah. Près d’un milliard de dinars sont perdus par la société, a ajouté le Directeur général qui appréhende un bilan de crise à la fin de l’exercice 2020 alors que l’état de santé économique de l’entreprise est des plus fragiles, soutenu régulièrement par l’Etat.

«Le calcul de l’impact réel de la pandémie de la Covid-19 sur le mouvement des voyageurs et les recettes de la SNTF sera établi à la fin du mois de novembre prochain, lors de l’évaluation annuelle de l’activité ferroviaire», a-t-il fait savoir dans une déclaration à la Chaîne III de la Radio nationale. Dans l’ensemble, c’est tout le secteur des transports qui se trouve assommé par la crise sanitaire et son impact sur les activités économiques du pays. n

