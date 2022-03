Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) a relancé son appel pour la publication des textes d’application de la loi de la santé 18/11, qui permet notamment d’élargir les activités des pharmaciens d’officine à certains actes de soins et d’assurer le statut de pharmacien assistant.

Par Sihem Bounabi

Intervenant, hier, à la Chaîne III sur les ondes de la Radio nationale, Dr Chafik Rahem, vice-président du Snapo, affirme que «la pharmacie constitue un maillon indispensable dans la chaîne des services sanitaires. C’est pour cette raison qu’il faut lui permettre d’élargir son champ d’activité et ne pas la confiner uniquement à l’opération de vente de médicaments». Il appelle, par la même occasion, à accélérer la publication des textes d’application de la loi 18-11 qui permet aux pharmaciens d’assurer certains soins et le suivi des patients. «C’est ce que préconisent l’Organisation mondiale de la Santé et la Fédération internationale des pharmaciens», ajoutant que «cela permet également de réduire la facture sanitaire et de juguler l’afflux massif vers les structures hospitalières».

Dr Chafik Rahem précise : «Nous avons fait des propositions dans la loi de la santé 18-11 pour le statut du pharmacien assistant». Rappelant qu’il existe quelques 12 000 pharmacies sur le territoire national, il souligne qu’il y a «énormément de postes à pourvoir au niveau des officines». Il rappelle que le Snapo a également encouragé les formations qui sont en cours pour les auxiliaires en pharmacie, en l’occurrence préparateurs en pharmacie et aides préparateur.

Sur le dossier de la formation, le vice-président du Snapo est revenu sur la problématique de la formation universitaire des pharmaciens d’officine, mettant en exergue «les erreurs de planification qu’il y a eu dans le passé et qui continuent de perdurer». Estimant que «dans un pays de 45 millions d’habitants, il est anormal qu’il n’existe qu’une dizaine de facultés de pharmacie avec des promotions de 2 000 pharmaciens d’officine chaque année», il relance ainsi l’appel du Snapo pour la création d’autres filières qui permettraient d’autres débouchés sur le terrain que celui de pharmacien d’officine. En outre, Dr Chafik Rahem est revenu sur la question de la carte sanitaire et de la réglementation concernant l’installation des officines, en alertant sur les risques de «vouloir absolument toucher à cette stabilité de l’officine». Il explique ainsi que «si on touche à la stabilité de l’officine en prenant des décisions sans réflexion, on risque de détériorer une grande partie du système de santé car, il y aura un impact sur la distribution et la production». Il conforte ses propos en déclarant qu’«on peut certes se mettre autour d’une table pour parler de changement de la réglementation, mais il ne faut surtout pas considérer le pharmacien d’officine comme un simple commerçant». Il insiste sur le fait que le pharmacien d’officine, qui est un maillon indispensable dans le système de santé, doit être «sauvegardé et non pas fragilisé», d’autant plus qu’«actuellement, l’officine est économiquement fragilisée». Il rappelle dans ce sillage le rôle social important des officines notamment par rapport au tiers payant, dont 38 millions d’Algériens et d’ayants droit en bénéficient.

Par ailleurs, interrogé sur la problématique de la disponibilité des médicaments, Dr Chafik Rahem indique que «la création du ministère de l’Industrie pharmaceutique a offert plus de visibilité et de facilitations administratives au sein du secteur, tout en améliorant la disponibilité du médicament sur le marché». Il argumente ces propos en soulignant que «depuis la création du ministère de l’Industrie pharmaceutique, beaucoup de choses ont été accomplies en deux années, dont la restructuration de l’Agence du médicament pour laquelle les textes de loi sont attendus depuis 2008 et la mise en place d’un Comité des cliniciens, chargé d’examiner les demandes d’enregistrement des médicaments. Il précise à ce sujet que «l’année passée, il y a eu l’enregistrement de plus de 500 médicaments en Algérie, cette année le ministère table sur plus 800 enregistrements».

Ainsi, la simplification des procédures d’enregistrement a permis de booster la production nationale de médicaments et, par ricochet, contribuer à lever les multiples tensions enregistrées ces dix dernières années sur la disponibilité des médicaments pour les malades algériens.

Le vice-président du Snapo a également tenu à souligner l’importance de la rédaction d’un cahier des charges pour l’importation des médicaments, présenté en Conseil du Gouvernement, qui comporte de nouvelles obligations aussi bien pour les importateurs que les entreprises de fournisseurs. Il précise que ce cahier des charges «contient une liste de quelque 2 400 médicaments dits essentiels».

Il résume ainsi que «la dissociation entre le secteur de la santé et celui de l’industrie pharmaceutique a permis des effets bénéfiques dans le sens où nous avons plus de visibilité et de traçabilité du marché de médicaments en Algérie». Ajoutant qu’il est toutefois important d’avoir des passerelles entre le ministère de la Santé et le ministère de l’Industrie pharmaceutique et souligne que cela «s’articule autour d’un système de santé global qui a besoin d’être réformé».

Ainsi, selon Dr Chafik Rahem l’objectif de la mise en place d’une véritable politique d’industrie pharmaceutique, c’est de garantir l’accès aux médicaments aux Algériens avec l’espoir qu’«au fur et à mesure, les pénuries de médicaments vont diminuer» et qu’«il s’agit absolument de faire en sorte que le médicament soit disponible pour tous les malades». <