Quelques 170 milliards de dollars ont été dépensés à travers le monde sur les boutiques d’applications mobiles au cours de l’année 2021, soit une hausse de (+19 % sur un an), a indiqué le dernier rapport de «App Annie», référence mondiale du marché des applications mobiles. Dans son rapport annuel sur le marché mobile intitulé «State of Mobile 2022», le rapport fait savoir que les sommes dépensées dans le cadre de la consommation sur les boutiques en ligne à travers le monde sur l’année 2021 correspond à plus de 320.000 dollars par minute. De plus, le document souligne que l’année écoulée a enregistré près de 230 milliards de téléchargements de nouvelles applications (+5% sur un an), tandis que les détenteurs de smartphones ont passé 4,8 heures par jour en moyenne en 2021 sur un mobile Android (+30 % par rapport à 2019), soit un total de 3.800 milliards de minutes en 2021. Les Millennials (25-40 ans) et les baby-boomers (plus de 40 ans) sont tout aussi concernés que la génération Z (15-25 ans) par l’augmentation du temps passé sur les appareils mobiles, affirme le rapport. S’agissant des chiffres d’affaires générés par les applications mobiles à travers le monde, «App Annie» rapporte que 233 applications mobiles et jeux ont généré plus de 100 millions de dollars en 2021. De plus, 4,25 milliards de dollars dépensés dans les applications de rencontre, avec une augmentation de plus de 95 % depuis 2018, ces applications ayant pleinement bénéficié de la pandémie. Concernant les applications mondiales, le rapport indiqué que l’application sociale TikTok a connu un taux de croissance annuel de 75 % en 2021. Tandis que l’application de vidéo à la demande par abonnement, Netflix, pourrait dépasser le million de téléchargements dans plus de 60 pays en 2022. n

