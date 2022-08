Tout le monde connaissait déjà la cause du départ de Slimani du Sporting CP. Le climat glacial qui s’était installé entre le Dz et son coach Rúben Amorim. Face au refus de ce dernier de le faire jouer, l’Algérien a décidé de changer d’air. Âgé de 34 ans, Islam Slimani, affamé de challenges et qui aspire encore à une carrière au haut niveau, s’est engagé mercredi dernier en faveur du Stade Brestois 29. Quelques mois après les frictions avec Amorim, Islam Slimani a décidé de sortir du silence. Sous un tweet du média francophone spécialisé dans l’actualité du club lisboète «Sporting CP France» et en réponse à un commentaire, l’Algérien a lancé un pavé dans la marre. En effet, le meilleur buteur des « Verts » a révélé l’une des causes derrière sa marginalisation par son ancien entraîneur. «Ce qui s’est passé c’est qu’il [Ruben Amorim] n’a pas aimé que je sois performant et pour ne pas sortir son joueur à lui [Paulinho NDLR] il a dû trouver des faux prétextes.» Le natif d’Ain Benian ne s’est pas arrêté là ! Assurant que la vérité sera bientôt divulguée «toutes ces vérités vont bientôt sortir.» a conclu l’emblématique numéro 13 des « Fennecs ».

Articles similaires