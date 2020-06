Sous l’effet du ratio actuel d’un cotisant pour cinq bénéficiaires de pension de retraite, la Caisse nationale de retraite (CNR) se retrouve dans l’obligation de trouver de nouvelles sources de financements pour, tout au moins, assurer la pérennité du système national de retraite. C’est d’ailleurs ce que soutient avec forte conviction Slimane Melouka, son aDirecteur général, qui intervenait hier matin sur les ondes de la Chaîne III de la Radio publique, où il était «l’invité de la rédaction». «Il est plus concevable que la CNR continue de fonctionner avec deux sources d’approvisionnement, la Cnas à hauteur de 80% et la contribution de l’Etat, soit près de 20%». Sans omettre de citer une troisième source de financement, celle provenant de la fiscalité douanière prélevée sur toute opération d’importation à hauteur de 1%, mise en place par loi de finances 2018. Mais ce recours, selon le Directeur général, s’est avéré très insuffisant même s’il «a quand même contribué, en 2019, à hauteur de 50 milliards de dinars. Et c’est à ce titre que les pouvoirs publics ont fait passer ce taux à 2% dans la LF2020». Poursuivant dans ce sens, «et si la recette de la fiscalité douanière est doublée en 2020, on pourrait donc envisager d’autres pistes de recettes, entre autres, des taxes sur les tabacs, l’alcool et à degré moindre sur les médicaments…». En somme, pour l’invité de la radio, «la CNR verra ainsi ses disponibilités financières momentanément renforcées». Et sur ce point, il a insisté sur l’urgence «d’aller chercher d’autres sources additionnelles comme cela se fait dans de nombreux pays». A propos de la création en 2006 d’un Fonds national des réserves de retraites (FNRR) doté d’une enveloppe de 600 MDA alors que la CNR accuse, depuis 2018, un déficit annuel de 560 MDA, M. Melouka estime que «le montant du FNRR ne peut servir qu’à combler le déficit d’une année. C’est pourquoi il faut impérativement chercher d’autres sources.» Arguant ainsi que «la masse des cotisants régresse, alors qu’en contrepartie les postulants à la retraite sont de plus en plus nombreux. Précisant dans la foulée : «Nous avons en charge actuellement 3,3 millions de pensions de retraite, par contre, les nouveaux cotisants sont de moins en moins nombreux du fait que le marché de l’emploi est stagnant.»

Autres points abordés, la revalorisation des pensions de retraite et l’exécution de l’IRG. Selon Melouka, 60% des 3,3 millions de retraités ont bénéficié de l’exonération et près de 70% ont vu leur pension de retraite revalorisée.

Le Directeur général est revenu, enfin, à l’équilibre fragilisé de son institution, n’hésitant pas à le qualifier de précaire. Rappelant que le système de retraite algérien vit une profonde crise systémique qui prend racine dans une pléthore de pensions accordées à une époque de relatif plein emploi (années 1970 et 80) ainsi que les retraites anticipées octroyées massivement de 1995 à ce jour. Une pléthore de pensions que ne compense malheureusement pas le nombre de salariés cotisant à la retraite. Le pays ne retrouve pas le plein emploi (12% de la population active est au chômage) et les travailleurs du marché informel ne cotisent pas. «La Caisse nationale de retraite doit de ce fait verser chaque année près de 90 milliards de dinars pour nombreux retraités et ayants-droit (reversements)», a-t-il conclu.

Selon les statistiques, les montants consacrés aux pensions de retraite iront en augmentation même si le gouvernement a décidé de les juguler quelque peu au moyen d’une limitation du droit à la retraite anticipée, qui pourrait réduire d’environ 80 000 le nombre de prétendants à ce type de retraite. <

