Le concept. Création d’un système d’exploitation alternative au système d’exploitation de Windows. « Sa particularité est d’empêcher tout attaque informatique, toute introduction de virus, tout vol de données. Nous allons conclure prochainement un contrat avec le concurrent de Microsoft intéressé par notre système », a indiqué le promoteur de cette start-up



Smart farm : un collier intelligent

Le concept. Fabriquer des colliers intelligents qui permettent de détecter chez les vaches les périodes de chaleur ou des maladies. « Ce procédé permet aux éleveurs de réaliser des gains de temps et de gagner plus d’argent », a indiqué la promotrice de cette start-up



Nod Tech : une alarme anti-sommeil au volant

Le concept. Fabrication d’un appareil anti-somnolence qui alerte le conducteur dès l’apparition de signes de fatigue, de somnolence. « L’appareil qui coûte environ 2 millions de centimes est utile pour les longs trajets (camions et tracteurs routiers) », a indiqué le promoteur de la start-up.

