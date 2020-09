Un bateau de pêche a pêché lundi un poisson-lapin très toxique au large de Skikda, a indiqué mardi, le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Hocine Bousbaï.

Ce poisson très toxique pesant deux kilogrammes et mesurant 42 cm de long est pêché pour la première fois à Skikda depuis trois années, a précisé à l’APS le même responsable.

Le propriétaire du bateau a remis sa prise aux services des directions de l’agriculture et de la pêche qui ont procédé à son incinération à l’abattoir communale de Hamadi Krouma, a déclaré M. Bousbaï qui a précisé que «ce poisson pêché seul ne vit pas en groupe préconisant toutefois la vigilance».

Le poison du poisson-lapin est concentré dans la peau, les intestins et le foie. Sa consommation provoque un relâchement musculaire, des nausées, une migraine et peut même entraîner la mort.

Articles similaires