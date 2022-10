L’utilisation du lait en sachets dans les cafés, restaurants et autres hôtels est désormais interdite à Skikda, selon une décision de la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya rendue publique dimanche. Cette décision intervient en application des dispositions de la loi n 15-21 du 28 décembre 2021, relative à la lutte contre la spéculation illicite sur des produits alimentaires de large consommation, a indiqué la même source. Elle a également été prise au motif que le lait pasteurisé emballé en sachets est destiné exclusivement à la consommation familiale, a encore affirmé la direction du commerce et de la promotion des exportations. Les services locaux de ce secteur ont ajouté que les parties concernées par cette décision sont obligées de justifier la source d’acquisition de la matière laitière utilisée au niveau de leurs commerces, à savoir le lait de vache, en poudre ou en conserve avec la présentation de la facture d’achat ou le bon de livraison. Le wali de Skikda, Houria Medahi, avait procédé, fin de la semaine dernière, à la promulgation d’un arrêté visant à fixer les délais de distribution et de vente du lait pasteurisé, emballé en sachets, par les distributeurs en faveur des commerçants de détail et cela entre 6h et 18 h, afin d’empêcher la spéculation illégale sur les produits alimentaires de large consommation.

