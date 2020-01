Des dizaines de citoyens du bidonville Boufenar, dans la commune Hamadi Krouma (Skikda) ont réclamé jeudi leur relogement procédant à la fermeture de la route menant vers la même commune en signe de protestation suite à l’explosion mercredi soir dans une des habitations précaires, d’une bonbonne de gaz de butane, a-t-on constaté. Les protestataires approchés par l’APS ont appelé les autorités locales «à se pencher sur leur cas», exprimant leur crainte quant à «une éventuelle reproduction de ce genre d’accident pouvant être fatal pour eux et pour leurs familles». Faisant état de «conditions de vie difficiles, inappropriées et indécentes», le protestataires ont exhorté les autorités locales à «procéder dans les meilleurs délais à leur relogement dans des logements neufs». Contactés par l’APS pour davantage de renseignements sur la situation de ce site précaire, le président de l’Assemblée populaire (APC) de Hamadi Krouma et le chef de daïra de Skikda étaient restés injoignables. Pour rappel, trois personnes d’une même famille âgées entre 18 mois et 44 ans ont été victimes de brûlures de 2ème degré au visage et aux mains après l’explosion mercredi soir, d’une bonbonne de gaz de butane à l’intérieur de leur habitation précaire, complètement détruite par l’incendie qui a suivi l’explosion.

Souk-Ahras / APC

Suspension du président de la commission de l’urbanisme et du tourisme

Le président de la commission de l’urbanisme et du tourisme de l’Assemblée populaire communal (APC) de Souk-Ahras a été suspendu de ses missions jeudi, sur instruction du wali, Lounas Bouzegra, a révélé la responsable de la cellule d’information et de communication de la wilaya, Inal Layeb. La même source a précisé à l’APS que la décision de suspension intervient suite à l’inculpation du concerné dans une affaire «d’abus de fonction».