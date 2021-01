Des plongeurs ont retrouvé mercredi le corps inanimé du pêcheur porté disparu au port romain de la place Oued Bibi dans la commune d’Ain Zouit, Ouest de Skikda, après huit jours de recherche, ont indiqué les services de la protection civile. Le cadavre du pêcheur amateur, âgé de 40 ans, tombé à la mer mercredi passé alors qu’il était en train de pêcher au niveau du vieux port romain de la plage Oued Bibi a été repêché à 40 mètres de profondeur et à 400 mètres du lieu de sa chute, a précisé à l’APS la protection civile qui a indiqué que les recherches supervisées par le directeur de wilaya de la protection civile le colonel Brahim Mehamedi ne s’étaient pas arrêtées et avaient mobilisé 22 plongeurs de la protection civile de la wilaya, ainsi que quatre autres des wilayas de Jijel et d’Annaba et 14 plongeurs bénévoles. L’opération a également mobilisé 39 éléments de la protection civile pour les recherches le long du littoral de Stora jusqu’à Collo avec une large participation de la société civile qui ont dressé des tentes et distribué des repas aux équipes intervenantes, a ajouté la même source. Le relief montagneux difficile d’accès et l’absence de réseau de communication, ajouté à cela une mer agitée avaient rendu très difficile l’intervention,

a-t-on relevé.

