Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda a ordonné dans la nuit de dimanche à lundi, de placer sous contrôle judiciaire l’ancien directeur des Domaines de la wilaya de Skikda qui assure actuellement les mêmes fonctions à Annaba, avec interdiction de quitter le pays, a-t-on appris lundi de source judiciaire. L’accusé est poursuivi pour «dilapidation de l’argent public» et «abus de fonction en violation des lois en vigueur pour accorder des indus avantages à autrui», a déclaré la même source à l’APS. Trois (3) autres personnes ont été libérées dans le cadre de cette affaire, à savoir 2 investisseurs dans le secteur touristique privé, poursuivis pour «abus de pouvoir d’agents de l’Etat pour bénéficier d’indus avantages d’une administration publique», et l’actuel conservateur foncier aux Domaines de Skikda poursuivi également pour «abus de fonction en violation des lois en vigueur pour accorder des indus avantages à autrui», selon la même source. L’affaire qui a fait l’objet d’une enquête contre ces personnes concerne la vente de terrains relevant du domaine de l’Etat, situés dans le tissu urbain de la ville de Skikda, à ces investisseurs à des prix en deçà de leur véritable valeur, avec un écart atteignant environ 2 milliards DA, a souligné la même source. Le procureur de la République près le tribunal de Skikda a requis l’emprisonnement pour le directeur des Domaines et un investisseur, et la mise sous contrôle judiciaire pour 2 autres accusés. n

Articles similaires