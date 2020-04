Une action de protestation a été observée, hier, par le personnel de santé de l’EPH de Collo pour contester leur «privation» de la prime de contagion instaurée par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

L’action de protestation tenue à l’appel du bureau local du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), et de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) de Skikda, dénonce «l’exclusion» de la grande majorité des praticiens de l’EPH de Collo de la liste nominative de ceux «concernés par la prime exceptionnelle».

Les praticiens en colère appellent les responsables de l’EPH, en collaboration avec son partenaire social, de revoir ladite liste nominative qui, selon les trois syndicats, exclut «la grande majorité» du personnel de l’EPH Collo de la prime exceptionnelle. Cette action de protestation, alertent-ils, peut avoir des conséquences négatives sur le bon fonctionnement des services dans cet établissement de santé.

Lors de la protestation, le personnel de santé a brandi des pancartes sur lesquelles ils rappellent que l’ensemble du corps de santé est «mobilisé» dans la lutte contre le coronavirus et a droit à cette prime. «On est tous mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 sans exception». L’un des praticiens arbore une pancarte sur laquelle on peut lire : «Vous ne pouvez pas bénéficier du congé exceptionnel parce que vous êtes mobilisés. Vous ne pouvez pas toucher la prime de contagion parce que vous n’êtes pas mobilisés», caricature le praticien.

Il y a lieu de préciser que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait expliqué que la prime promise par Abdelmadjid Tebboune, dédiée au personnel de la santé, ne sera versée qu’à ceux qui le méritent, équipes soignantes qui s’occupent des patients atteints du Covid-19 et à ceux qui risquent quotidiennement leur vie face à cette situation exceptionnelle.

Le 21 avril dernier, le ministère des Finances a envoyé une correspondance destinée au Secrétaire général du ministère de la Santé dans laquelle il lui fait part de son «acception» de verser la prime exceptionnelle selon les dispositions en vigueur.

