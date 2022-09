Une enveloppe financière estimée à 20 milliards de dinars a été mobilisée en vue de réaliser plusieurs projets relevant du secteur de l’énergie dans la wilaya de Skikda, a indiqué dimanche le président directeur général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

Ce budget a été consacré par l’Etat aux grands investissements visant à améliorer le service public fourni aux citoyens, a indiqué M. Adjal dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion à huis clos avec les autorités locales tenue au siège de la wilaya. Le premier projet concerne la concrétisation de plusieurs opérations d’approvisionnement en électricité et gaz, notamment celle de la dotation de la zone industrielle de Ben Azzouz (Est de Skikda) d’une station de transport (30/60 kilovolts) d’une capacité de 80 mégawatts. Le deuxième projet consistera en la réalisation d’une station de transport (10/60 kilovolts) d’une capacité de 120 mégawatts et ce afin d’assurer la sécurité énergétique en matière d’approvisionnement en électricité, notant que cette infrastructure sera raccordée à une station de transport de 400 kilovolts située dans la commune de Ramdan Djamel (Sud de Skikda), dont les travaux de réalisation seront lancés au début de l’année 2023. Aussi, quatre (4) projets de développement d’une capacité de 320 mégawatts seront réalisés à travers plusieurs localités de la wilaya, a révélé le PDG du groupe Sonelgaz, repris par l’APS. La wilaya de Skikda dispose actuellement d’une capacité de 550 mégawatts, a fait savoir la même source, notant que la réception de ces projets portera la capacité totale de cette wilaya à 1000 mégawatts à l’horizon 2029-2030, ce qui permettra d’atteindre une autosuffisance en énergie au niveau de cette wilaya. Le taux actuel de couverture en énergie électrique dans la wilaya de Skikda est estimé à 97 %, selon le président directeur général du groupe de Sonelgaz. Le même responsable a également évoqué un programme de rattrapage qui a été élaboré en coordination avec les autorités compétentes de la wilaya de Skikda afin d’approvisionner six (6) communes de l’Ouest de la wilaya en gaz naturel, soulignant qu’en dépit du retard enregistré, 5 localités seront approvisionnées «avant la fin de l’année en cours», ce qui contribuera à augmenter le taux de couverture en gaz naturel à Skikda de 57 % à 79 % au début de l’année 2023.



L’exportation de l’électricité vers la Libye à l’étude

Le même responsable a également évoqué la dotation des exploitations agricoles en électricité, notant que l’opération tire à sa fin et qu’il ne reste que quelques exploitations qui sont actuellement en cours de raccordement. S’agissant de l’exportation d’électricité, M. Ajal a indiqué que l’Algérie, à travers le groupe Sonelgaz, exporte plus de 500 mégawatts vers la Tunisie, notant que des études sont actuellement en cours pour l’exportation de cette énergie vers la Libye ainsi que vers d’autres pays. Le groupe Sonelgaz a accompagné les algériens, en étant compréhensif, et n’a pas interrompu l’approvisionnement de l’électricité durant la pandémie du coronavirus et ce, en dépit de la hausse des créances de consommation d’électricité à l’échelle nationale, qui sont passées de 61 milliards de dinars vers la fin 2018 à 214 milliards de dinars en 2021, a-t-on indiqué de même source.

M. Adjal a appelé les citoyens de toutes les wilayas du pays à se rapprocher des agences de Sonelgaz en vue de payer leurs dettes, assurant que le groupe Sonelgaz a toujours besoin de ressources financières. (APS)