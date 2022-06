Le juge instructeur près le tribunal de Skikda a placé, jeudi après-midi, une personne répondant aux initiales A.M. en détention provisoire pour avoir “volontairement mis le feu à des récoltes ayant causé la mort d’une personne”, en vertu des articles 396, 398 et 399 du code pénal, selon un communiqué du procureur de la République près cette instance judiciaire, Adel Dhouyou.

Selon le communiqué, dont une copie a été transmise à l’APS, un incendie s’est déclaré en date du 13 juin 2022 vers 14h00 au lieudit “cimetière des chouhada” dans la commune de Ramdane Djamel, où un citoyen dénommé N.H. qui s’était porté volontaire pour éteindre les flammes aux côtés des éléments de la Protection civile, a été victime d’une crise cardiaque ayant conduit à sa mort.

Suite à cela, le procureur de la République près le tribunal de Skikda a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incendie et les investigations ont révélé que le feu a été déclenché par une cigarette jetée par A.M. qui a reconnu, lors de son audition, qu’il effectuait des travaux en compagnie de son frère A.S. dans une maison abandonnée au milieu d’un champs de blé en fumant une cigarette qu’il avait jeté par la fenêtre de cette même maison, a ajouté le communiqué.

Selon le document, après la présentation des parties devant le procureur de la République et leur audition, A.M. a été poursuivi et déféré devant le juge instructeur qui a ordonné de le placer en détention provisoire lors d’une première comparution.

A noter que le procureur de la République avait requis la prison pour le mis en cause.