Le directeur général des forêts (DGF) Djamel Touahria a mis l’accent dimanche à Skikda sur l’importance de soutenir les riverains de la zone humide Guerbès-Sanhadja de la wilaya dans la concrétisation de projets devant générer des revenus et préserver l’environnement. Au cours d’une rencontre de présentation du projet de gestion intégré du complexe de zones humides Guerbès-Sanhadja, mené en partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, le programme des Nations-Unies de développement (PNUD) et la Direction générale des Forêts (DGF), M. Touahria a ainsi souligné l’impératif d’accompagner les habitants de ces zones à concrétiser des projets devant générer des revenus et préserver l’environnement. «Il faut protéger la zone humide Guerbès-Sanhadja, l’une des plus belles zones touristiques d’Algérie par l’engagement de projets qui génèrent de la richesse et des emplois et qui soient bénéfiques pour le site et la population», a encore estimé le DGF, durant la rencontre tenue au siège el a wilaya en présence de Blerta Aliko, représentante résidente du PNUD, de Samir Chebeb représentant du ministère des Affaires étrangères, du secrétaire général de la wilaya et des cadres de directions de wilayas concernées. M. Touahria a fait état de la mobilisation d’une enveloppe financière de 100.000 dollars par la société Coca-cola pour le développement de la zone humide Guerbès-Sanhadja et sa préservation contre les déchets, en précisant que ce montant financera des projets de collecte de déchets organiques qui serviront à produire des engrais biologiques et du biogaz à exploiter comme énergie de chauffage des serres agricoles de la région. Il a également relevé que la classification de la zone Guerbès-Sanhadja comme zone protégée exige la satisfaction de plusieurs conditions et critères, estimant que la nouvelle loi de protection des biens de l’Etat est «un acquis important devant consolider la protection des biens forestiers contre les agressions répétées». De son côté, Mme Ghania Bessah, directrice des études chargée de la coopération internationale à la DGF, a présenté ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection des zones humides, de la biodiversité et du développement durable, élaboré en coordination avec le PNUD. Le projet porte sur la consolidation de 75 hectares de dunes du complexe de zones humides Guerbès-Sanhadja de sorte à favoriser la protection contre les inondations, contrôler l’érosion et améliorer la qualité de l’eau outre la réhabilitation de cette zone par une utilisation rationnelle de ses ressources en eau. Outre sa dimension écologique, le projet contribuera à mettre en place les conditions pour réaliser un développement socioéconomique, a affirmé Mme Bessah. Soufiane Debih, chef de projet au PNUD, a présenté de son côté le projet «Green lady» d’exploitation des figues de Barbarie qui poussent avec abondance dans la région dans le cadre des actions de développement socioéconomiques. Une unité de transformation de ce fruit a été ainsi installée en vertu de ce projet et est gérée par des femmes rurales de la région de Guerbès pour l’extraction des huiles essentielles du fruit, a-t-il noté. Mme Blerta Aliko a souligné que ce projet est de nature à favoriser la protection du patrimoine naturel de l’Algérie riche en zones humides. La délégation effectuera lundi une visite d’inspection à la zone humide Guerbès-Sanhadja et à la pépinière qui s’y trouve. n

Articles similaires