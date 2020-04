D’après ce protocole, rendu public par la presse spécialisée espagnole, les joueurs recevront dans un premier temps leurs exercices par courrier, puis devront arriver au centre d’entraînement déjà en tenue, avec des gants et un masque, pour éviter de devoir passer par les vestiaires. Ils auront la possibilité de garder leurs équipements de protection durant l’entraînement, et il ne pourra y avoir que six joueurs maximum sur le terrain en même temps.

Après cette première phase de reprise, les équipes devraient progressivement lever les mesures de protection pour revenir à des conditions normales d’entraînement collectif. D’après le plan de déconfinement progressif annoncé par Pedro Sanchez, la deuxième étape pourrait mener à «l’ouverture des centres de haute performance (ndlr : sortes de résidences pour sportifs de haut-niveau) avec des mesures d’hygiène et de protection renforcées et aussi à «l’entraînement moyen des ligues professionnelles», soit par petits groupes. En ce qui concerne la Liga, le gouvernement ne prévoit pas de reprise avant l’été.

