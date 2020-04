Six dirigeants du conseil d’administration du FC Barcelone, et non des moindres, ont démissionné de leurs fonctions. En désaccord avec la direction actuelle, ils ont rédigé une lettre à un notaire mais aussi aux supporters du club pour justifier leur choix.

La suspension de la Liga n’empêche pas le Barça de faire les gros titres en Espagne. Encore une fois, comme c’est le cas depuis le début de l’année 2020, l’extra-sportif fait des remous du côté du club catalan. Après la passe d’armes par presse interposée entre Lionel Messi et Eric Abidal, l’affaire des faux comptes sur les réseaux sociaux ou les négociations tumultueuses sur les baisses de salaires des joueurs, voilà que six dirigeants blaugrana ont décidé jeudi de démissionner du conseil d’administration, selon les informations de Lavanguardia.



Des éléments compromettants

Emili Rousaud, favori pour mener la liste sortante lors des prochaines élections présidentielles, Enrique Tombas, quatrième vice-président et trésorier, Silvio Elías, porte-parole et responsable de la réserve du Barça, et Josep Pont, chargés du secteur commercial, ont été invités par le président Josep Maria Bartomeu à partir en raison de divergences. Ils ont été rejoints par Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia. Tous ont signé une lettre de démission conjointe à un notaire jeudi après-midi, qui pourrait inclure des éléments compromettants sur la direction actuelle. Une autre lettre a également été adressée aux partenaires et supporters du FC Barcelone.

«Nous souhaitons informer de notre décision de démissionner irrévocablement de nos fonctions de dirigeants du FC Barcelone. Nous sommes arrivés au point où nous ne pouvons pas inverser les modes de gestion du club face aux enjeux importants qui se présentent à l’avenir. Nous soulignons également notre grande déception par rapport à l’épisode des faux comptes sur les réseaux sociaux. Dès que les résultats de l’audit seront connus, nous demandons à ce que les responsabilités de chacun soient établies», ont-ils notamment indiqué dans cette deuxième lettre. n

La FA annonce la fin de saison pour plusieurs

de ses divisions

La Fédération anglaise de football a annoncé, ce jeudi soir, avoir décrété l’arrêt définitif de ses divisions comprises entre le 3ème et le 7ème niveau en raison de la pandémie du coronavirus. Même chose pour le football féminin. Avec cette décision, les résultats des championnats concernés sont donc gelés et aucune promotion ou relégation n’aura lieu.