L’équipe des Nations unies en Algérie informe que l’aide apportée par l’Algérie et les donateurs internationaux, bien qu’importante, ne suffit plus à l’heure où les cours des denrées alimentaires connaissent une flambée des prix sur les marchés internationaux.

Par Sihem Bounabi

Face à la hausse des prix des denrées alimentaires et l’urgence de la situation nutritionnelle dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, dépendant entièrement de l’aide humanitaire pour leur nourriture et substance, l’équipe des Nation unies en Algérie a lancé, mardi, un appel pour apporter de l’aide humanitaire dans ces camps.

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction, il est précisé que les résultats préliminaires de la mission d’évaluation conjointe et de l’enquête sur la nutrition, menées il y a six mois, révèlent une dégradation de la situation nutritionnelle et une augmentation de la prévalence de l’émaciation potentiellement mortelle chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, qui passe de 7,6 % en 2019 à 10,7 % en 2022.

«La moitié des enfants âgés de 6 à 59 mois sont anémiques, un enfant sur trois souffre d’un retard de croissance et seulement un enfant sur trois reçoit le régime alimentaire diversifié minimum dont il a besoin pour grandir et se développer sainement», précise le communiqué de l’organisation onusienne.

Avec la réduction forcée de 75% des rations alimentaires mensuelles du Programme alimentaire mondial (PAM), la situation est particulièrement inquiétante car elle correspond à moins de la moitié de l’apport calorique quotidien recommandé par personne. En effet, chaque bénéficiaire reçoit désormais moins de 5 kg de ration, contre les 17 kg prévus par personne et par mois.

Face à cette situation qui se dégrade de jour en jour, l’équipe des Nations unies en Algérie appelle la communauté internationale à «renforcer et accroître son soutien à l’aide alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés sérieusement menacés d’insécurité alimentaire et de malnutrition».

Il est également rappelé dans le communiqué que pendant plus de quatre décennies, le gouvernement algérien et les donateurs internationaux ont fait preuve d’une solidarité constante avec les réfugiés sahraouis en fournissant un soutien humanitaire d’une importance vitale et qui doit être reconnu. Malheureusement, sous la pression des défis mondiaux, ce soutien est désormais insuffisant pour répondre aux besoins actuels».

En effet, les fonds nécessaires à la seule assistance alimentaire ont doublé pour atteindre 39 millions de dollars cette année, contre 19,8 millions de dollars avant le déclenchement de la pandémie. Le Coordonnateur Résident des Nations unies, Alejandro Alvarez, souligne à ce sujet que l’équipe des Nations unies et d’autres acteurs humanitaires font face à d’importants déficits de financement provoqués par l’impact de la pandémie de la Covid-19, la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et du carburant qui en a résulté et les effets de la guerre en Ukraine.

Ainsi malgré les efforts déployés par le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) pour sensibiliser activement leurs partenaires sur cette situation alarmante des réfugiés, cela demeure insuffisant.

Alejandro Alvarez, qui met en relief les difficultés des réfugiés d’avoir accès à la nourriture, à l’eau, à la santé, à la nutrition, à l’éducation et à d’autres services de subsistance essentiels, affirme que «la solidarité internationale est cruciale pour stopper la détérioration rapide de la situation nutritionnelle dans les camps de réfugiés et ses effets durables pour la population, en particulier les enfants».

Ainsi, l’ONU appelle l’impérative solidarité de la communauté internationale pour assurer immédiatement la protection des réfugiés et prévenir les graves conséquences que peut entraîner l’insécurité alimentaire. n