La situation des incendies qui embrasent la wilaya de Bejaia depuis lundi est «inquiétante», a indiqué hier le capitaine Letreche Hakim, chargé de communication de la protection civile. «Jusqu’à hier, la situation était plus ou moins maîtrisable, mais avec les départs d’incendies enregistrés ce matin à travers différentes localités, ce qui nous oblige à éparpiller nos forces, la situation devient inquiétante» a-t-il expliqué. Durant la journée de mardi, pas moins de 67 feux, dont seuls 25 ont été éteints, ayant endommagé près de 400 hectares de couvert végétal, avaient été enregistrés, auquel s’ajoutent 24 foyers dont 9 importants enregistrés mercredi matin. Pour faire face à cette situation, l’ensemble du personnel de la protection civile a été rappelé et des renforts ont été dépêchés de la wilaya de Jijel, en plus des citoyens et autres services de l’Etat qui sont, également, mobilisés. Les localités les plus touchées depuis hier matin sont, notamment, celles de Boukhlifa, Tichy, Melbou et Barbacha à l’Est de la wilaya ainsi que la localité d’Adekar au Nord-ouest où 3 feux importants sont toujours en cours, a souligné le même responsable. S’agissant des dégâts occasionnés par ces incendies, le capitaine Letreche a indiqué que «malgré les pertes énormes en matière de couvert végétal, aucune perte humaine n’a été enregistrée pour l’heure».

Quatre personnes ont péri en début d’après-midi dans les incendies qui embrasent la localité de Barbacha. Il s’agit de «2 hommes âgés de 23 et 60 ans et deux femmes dont l’âge n’a pas encore été déterminé», a indiqué le capitaine Letreche Hakim, communicant de ce corps, qui a appelé à «redoubler de vigilance».

Ce sont les premiers citoyens tués par les feux au niveau de cette wilaya depuis le début de cette vague d’incendies qui ravage plusieurs wilayas du pays.

Par ailleurs, et pour renforcer la lutte contre ces incendies, les éléments de la protection civile viennent de bénéficier d’une couverture aérienne avec l’envoi de deux hélicoptères, l’un de la protection civile et l’autre de l’Armée nationale populaire (ANP).

Les deux hélicoptères ont d’abord procédé «à l’extinction de l’incendie au niveau de Gouraya et se sont ensuite dirigés vers la localité de Toudja où persiste un important incendie», a indiqué la même source. n

