Par Sihem Bounabi

La directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, Samia Hammadi, a exhorté, hier, les Algériens à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Estimant que ce qui a contribué à la propagation de la Covid et de ses différents variants, c’est «le manque de personnes vaccinées» malgré la disponibilité du vaccin et les campagnes de sensibilisation, ainsi que «le laxisme dans le respect des mesures barrières», à l’instar de la distanciation physique et du port de masque de protection, que ce soit dans les lieux publics, les commerces ou les transports.

Intervenant, hier, dans le forum de la Chaîne I de la Radio nationale, consacré à la situation épidémique, la directrice de la prévention et de la lutte contre les maladie transmissibles au ministère de la Santé a souligné que le variant Omicron de la Covid «se propage rapidement» et «le pic peut être atteint avant l’heure», d’autant plus que «les protocoles sanitaires préconisés par le ministère de la Santé dans les différents secteurs n’ont pas été respectés et sont même complètement ignorés», déplore-t-elle. Toutefois, malgré ce contexte alarmant, Samia Hammadi tient à rassurer que les autorités sanitaires font un suivi vigilant de la situation et de l’évolution de la propagation du virus afin d’«éviter le scénario de la troisième vague en Algérie, qui a été une véritable leçon pour tous», affirme-t-elle.

C’est dans cet esprit qu’elle a enchaîné que la propagation des différents variants de la Covid ne se limite pas à l’Algérie, mais à tous les pays du monde. Considérant que «le retard dans l’arrivée de la vague dans notre pays nous est bénéfique car elle nous permet de profiter des leçons des autres et d’anticiper en prenant davantage de précautions nécessaires pour gérer les pics de contamination».

Interrogée sur la préparation des structures hospitalières pour prendre en charge le rush des malades Covid dans le cas d’une augmentation exponentielle des hospitalisations, l’intervenante a réaffirmé, encore une fois, que les leçons ont été tirées de la malheureuse expérience de la troisième vague du virus qui a fait des ravages en Algérie. Par conséquent, les autorités sanitaires ont «adopté une stratégie préventive» en prenant toutes «les précautions et mesures préventives». Parmi ces mesures, elle a notamment cité l’accélération de la campagne de vaccination, la mise à disposition de lits d’hospitalisation, ainsi qu’un suivi quotidien de la situation épidémique au cours duquel des «solutions possibles sont discutées» dans le cas de certains «problèmes notamment liés à l’hospitalisation».



Aucun décès d’enfants atteint de la Covid

Intervenant à son tour, Mohamed Bourahla, directeur de la santé de la wilaya de Tipasa, a démenti la rumeur persistante de décès d’enfants, en affirmant «n’avoir enregistré aucun décès ou cas de réanimation parmi les enfants contaminés par le virus Covid».

Répondant à une question concernant l’étendue de la propagation du virus dans les écoles, le directeur de la santé de Tipasa a souligné que la contamination de la Covid chez un certain nombre d’enfants est devenue «une chose normale pour nous». Il suffit de respecter le protocole sanitaire préconisé par le ministère de la Santé pour le secteur de l’Education pour juguler les foyers de propagation. Il a également ajouté qu’il est désormais prouvé que les enfants sont porteurs du virus, mais que pour le moment, ils ne développent pas de formes compliquées de la maladie. Réaffirmant encore une fois qu’«aucun enfant n’est décédé ou n’est entré en réanimation à cause du virus».

Concernant la capacité d’accueil des structures hospitalières, Mohamed Bourahla a précisé que dès que le taux de 67% des cas de saturation des structures hospitalières sera atteint, de nouvelles unités Covid seront ouvertes pour accueillir les malades Covid. Il a également précisé que des recommandations ont été données pour ouvrir des unités Covid dans les structures de santé de proximité afin de diminuer la pression sur les hôpitaux.

Le directeur de santé de la wilaya de Tipasa a assuré que des réunions ont lieu quotidiennement au cours desquelles il est recommandé de prévoir tous les moyens pour prendre en charge les malades Covid. Ainsi, le suivi est quotidien concernant la prise en charge complète des patients dans les unités Covid et de réanimation. Il affirme ainsi que «cela se déroule dans de bonnes conditions pour le moment, bien que nous soyons entrés dans la troisième semaine de la quatrième vague».

