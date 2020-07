La situation épidémiologique et les conditions de travail des praticiens de santé publique préoccupent le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy). Face à la recrudescence des cas de contamination par la Covid-19, les psychologues de santé publique interpellent le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à propos de la protection du personnel soignant mobilisé dans la lutte contre l’épidémie.

En effet, depuis quelques semaines, le personnel médical, tous corps confondus, observe des sit-in de protestation sur tout le territoire national, en déplorant notamment le «manque de ressources» et les «piètres» conditions de travail et celles de prise en charge des patients.

Le Snapsy, pour sa part, rejoint les autres corps de santé en appelant à assurer plus de moyens et de protections pour le personnel soignant, qui affronte en première ligne l’épidémie du coronavirus. «Devant la croissance du nombre de cas positifs au coronavirus, et alors que nous nous dirigeons actuellement vers une seconde vague de cette épidémie, on réclame que de nouvelles mesures soient prises pour soutenir, appuyer et protéger les travailleurs de la santé», lit-on dans un communiqué rendu public par ce syndicat. Ce dernier met l’accent sur la forte augmentation des cas enregistrée ces deniers jours, soulignant que «les autres corps du secteur ignorent quand l’épidémie se terminera».

L’interpellation du président de la République par le Snapsy intervient trois mois après que le premier responsable du pays s’est engagé à revoir le système de santé national et décidé de sa restructuration totale, dans ses moindres détails. D’où l’appel lancé à Abdelmadjid Tebboune pour mettre en route son engagement. «On vous demande de concrétiser les promesses que vous avez formulées lors d’une visite d’inspection devant les professionnels de santé et ce, pour le bien des travailleurs du secteur», écrit le Snapsy dans cet objectif.

Le syndicat des psychologues demande, par ailleurs, de permettre à tout le personnel soignant, dont le système immunitaire est «défaillant», de bénéficier de son droit de congé exceptionnel, suivant «l’instruction ministérielle signée par le Secrétaire général du ministère de la Santé et dans laquelle les directeurs des structures hospitalières ont été instruits de mettre en congé exceptionnel le personnel médical vulnérable à la Covid-19», rappelle-t-il.

S’agissant de la prime de contagion instaurée par le président de la République au profit du personnel dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le syndicat reproche aux administrations de ne pas avoir défini dès le début de crise sanitaire une liste nominative du personnel mobilisé dans la lutte contre le coronavirus. C’est pourquoi d’ailleurs, il demande au président de «généraliser la prime de contagion à tout le personnel soignant mobilisé pour lutter contre l’épidémie du coronavirus afin de maintenir l’unité des rangs au sein du secteur et pour renforcer le front de la lutte contre l’épidémie».

