Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que récents développements en Tunisie étaient une affaire interne, indiquant que ce pays était en mesure de résoudre ses problèmes seul et sans pression étrangère. L’Algérie refuse d’exercer toute pression sur la Tunisie et de s’immiscer dans ses affaires internes, a précisé M. Tebboune lors de l’entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux diffusée dimanche soir, relevant que l’Algérie refuse, au nom des citoyens et en son nom, l’ingérence dans les affaires internes des autres y compris l’affaire interne de la Tunisie. « Nous n’imposons absolument rien à la Tunisie, nous tendons la main à ce pays frère et sommes à ses côtés dans les bons moments comme dans les pires », a-t-il soutenu. Et d’ajouter « La Tunisie est en passe de parvenir à des solutions à ses problèmes », expliquant la crise survenue par « le choix par la Tunisie d’un régime inadapté au tiers-monde, mais ce qui se passe demeure une affaire interne ». Le Président de la République s’était entretenu par téléphone avec son homologue tunisien Kaïs Saïed, et s’est enquis des nouvelles du Président, du peuple tunisien frère et des derniers développements de la situation générale en Tunisie. Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger, Ramtane Lamamra, s’était rendu à deux reprises en Tunisie en qualité d’Envoyé Spécial du Président de la République, où il a été reçu en audience par le Président Kaïs Saïd, à qui il a transmis un message verbal de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune. M. Lamamra avait également évoqué avec son homologue tunisien Othman Jerandi, l’évolution de la situation épidémiologique, les efforts pour la contenir et se sont consultés sur les sujets d’actualité au niveau de l’Union Africaine.

