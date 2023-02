Par Nadir Kadi.

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié, jeudi dernier, ses derniers chiffres, indicateurs et « perspectives », concernant l’économie algérienne. Le document annuel issus des « consultations bilatérales » avec chaque pays membre et rédigé par le conseil d’administration de l’institution internationale, note en ce sens que les perspectives pour 2023 sont « favorables », en se basant notamment sur les principaux marqueurs macro-économiques : la balance commerciale, le marché des hydrocarbures ou encore les annonces des prochaines réformes structurelles. Le FMI estime toutefois que l’un des principaux défis restera la lutte contre l’inflation. Cette dernière, alimentée par l’instabilité de la situation internationale, aurait atteint en 2022, près de 9,3%, selon le document qui ajoute que « l’inflation devrait s’atténuer légèrement à 8,1 % en 2023, mais rester relativement élevée à moyen terme ».

En effet, le nouveau document du FMI estime que les principaux indicateurs de l’économie ont enregistré en 2022 des positions inédites depuis une décennie : « En 2022, le solde des transactions courantes devrait enregistrer son premier excédent depuis 2013 et les réserves internationales ont augmenté, interrompant leur baisse tendancielle au cours des dernières années ». Cette situation positive serait une conséquence, selon les auteurs, de la hausse des prix des hydrocarbures, mais aussi à la rationalisation des dépenses, et de la hausse des exportations : « La reprise économique s’est renforcée et la croissance du PIB hors hydrocarbures est estimée à 3,2 % en 2022, contre 2,1 % en 2021 ». Le principal défi pour le FMI reste cependant la réduction de l’inflation ; ainsi tout en appelant à davantage d’efforts, l’institution internationale souligne que la banque centrale a déjà pris des mesures « en faveur d’une gestion plus active de la liquidité ». Une démarche qui devrait en ce sens aller dans le sens d’une réduction de l’inflation à 8,1% en 2023.

Par ailleurs, concernant la situation de la balance économique, le FMI qui note que les « perspectives à court terme de l’économie algérienne se sont sensiblement améliorées », précise également que « des excédents extérieurs et budgétaires sont attendus en 2022 pour la première fois depuis une longue période ». Une position qu’il convient également de renforcer dans les prochaines années, d’autant qu’elle serait pour le moment « tributaire des prix des hydrocarbures et soumises aux risques liés à un affaiblissement de la conjoncture mondiale et à la volatilité des cours des matières premières ». Et dans cette logique, il est souligné que les estimations restent en partie incertaines, « les perspectives dépendent essentiellement de la trajectoire de prix des hydrocarbures. Des risques favorables pour les perspectives découlent d’une éventuelle hausse des investissements dans le secteur des hydrocarbures et des projets miniers en cours de développement ».

Quant aux « recommandations » de l’institution internationale issue de la conférence de Bretton Woods, elles concernent la gestion des finances et de la monnaie. Le FMI appelle entre autres à « relever le taux directeur de la banque centrale et (…) reprendre une gestion bien calibrée de la liquidité pour améliorer la transmission de la politique monétaire ». Il estime également que « la révision en cours de la loi sur la Monnaie et le Crédit est une opportunité pour renforcer le dispositif de gouvernance de la Banque d’Algérie ». Ainsi, le FMI « salue les progrès accomplis en matière de réforme de la gestion des finances publiques et appelle à des efforts supplémentaires pour renforcer le cadre budgétaire (…) la mise en œuvre complète de la Loi Organique des Lois de Finance prévue en 2023 constituerait une étape primordiale dans les efforts de modernisation ». Le FMI constate par ailleurs la volonté de diversification de l’économie du pays et appelle à « l’accélération des réformes structurelles » qu’il estime « nécessaire » pour « faire progresser la transition vers un modèle de croissance plus diversifié, résilient et riche en emplois et renforcer davantage le cadre de gouvernance ». n

Articles similaires