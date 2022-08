Par Bouzid Chalabi

L’été étant synonyme d’absence caractérisée d’épisodes pluviométriques, de nombreux barrages du pays font état d’un niveau de remplissage très critique, voire presque à sec. Du côté de l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) on avance une moyenne nationale d’emmagasinement proche des 30%. Un taux qui suscite de l’inquiétude.

A ce titre on peut citer le cas du barrage de Tichy Haf, dans la wilaya de Béjaïa, qui selon un cadre de l’ANBT, approché par Reporters mais qui a tenu à garder l’anonymat, « le niveau d’eau n’a jamais été aussi bas. Pis encore, il est au stade de la cote d’alerte ». Chose d’ailleurs confirmée en visionnant des vues aériennes de ce barrage qui circulent à travers la toile ces derniers jours.

En somme, ledit barrage n’a plus rien à donner en termes de ressources conventionnelles. Ce qui plonge dans l’inquiétude les agriculteurs dont l’irrigation de leurs champs reste tributaire de l’eau que leur procure le Tichy-Haf. Par contre, le seuil critique n’est pas encore atteint en ce qui concerne l’alimentation en eau potable (AEP) des populations avoisinantes. En effet, ces dernières s’alimentent dans leur quasi majorité à partir de sources ancestrales. Cela dit, selon notre source, d’autres barrages sont pratiquement dans la même situation que celui du Tichy Haf. On apprend également que le niveau des barrages pourrait quelque peu augmenter si les orages de fin d’été sont au rendez-vous. Mais toujours est-il ce qui paraît plus certains en termes d’apport aux barrages c’est l’arrivée des épisodes pluviométriques de l’automne. Mais nous en sommes encore loin et donc d’ici là, les barrages n’auront de cesse de se désemplir à une grande vitesse compte tenu de leur forte sollicitation notamment venant des besoins d’irrigation des périmètres agricoles qui leur sont proches.

A propos de l’accès à l’AEP dans les grandes villes, il faut admettre que les populations n’ont pas connu le même niveau de contrainte en matière de distribution du précieux liquide. Autrement dit, ils ont été épargnés des coupures récurrentes et notamment d’un rationnement drastique qui avait fini par exacerber plus d’un citoyen au point de manifester leur colère sur la voie publique. Il faut dire que le retour à des niveaux de distribution moins contraignants a été rendu possible grâce à l’entrée en production de plusieurs projets de réalisation d’unités de dessalement d’eau réparties sur une grande partie du littoral du pays à la faveur d’un programme d’urgence initié par le Président de la République. Lequel a exigé par ailleurs de toutes les parties prenantes d’accélérer le rythme d’exécution des projets retenus afin de les réceptionner dans des brefs délais.

A ce titre, depuis l’entame de l’année, ce sont quatre unités qui ont été livrées et entrées en production, deux autres le seront d’ici la fin de l’année avec une très grande capacité de production. Notons que dans ce cadre, le dernier chantier a été lancé en juin dernier pour la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer à Koudiet Eddraouche, dans la commune de Berrihane (40 km au sud-ouest d’El Tarf). Un projet d’une très grande importance puisqu’il va permettre d’assurer la sécurité hydrique de quatre wilayas de l’Est, à savoir El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Skikda. En somme le parc d’unités de dessalement sera opérationnel sur pratiquement toute la longueur du littoral du pays de sorte que toutes les villes côtières et proches verront leur AEP assurée. Et ainsi les contraintes dans la distribution seront largement amoindries d’une part et d’autre part l’eau des barrages du nord du pays sera consacrée aux besoins des populations des villes, loin de la côte, et surtout répondre aux besoins d’irrigation des périmètres agricoles relevant des barrages avoisinants.

