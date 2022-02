Les ressortissants en Ukraine ou passés en Pologne et en Roumanie appelés à «rester en contact permanent» avec l’ambassade d’Algérie à Kiev. Par ailleurs, un point de passage a été également ouvert avec la Hongrie.

Par Nadir Kadi

Quatre jours après le début de la guerre en Ukraine, et alors que plusieurs centaines de milliers de civils sont poussés à l’exode, face à l’avancée des combats, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, daté de samedi, appelle les Algériens présents sur place à «faire preuve de prudence» et à «rester en contact permanent avec l’ambassade d’Algérie à Kiev». La même source précise que les services de la représentation algérienne travaillent à la «coordination» des informations face aux développements d’une situation «qui exige une extrême prudence». Un nombre indéterminé de résidents de nationalité algérienne auraient, par ailleurs, réussi à trouver refuge en Pologne et en Roumanie. Le ministère ajoutait, par ailleurs, samedi, «qu’aucun décès n’a été enregistré jusqu’à l’heure parmi les membres de notre communauté établie dans ce pays».

En effet, communiqué du ministère des Affaires étrangères qui précise, sans plus d’information sur le nombre d’Algériens encore sur place, que «dans le cadre du suivi continu de la situation de la communauté nationale en Ukraine, et devant la détérioration de la situation sécuritaire, le ministère appelle les citoyens encore présents en Ukraine à rester en contact permanent avec l’ambassade d’Algérie à Kiev pour la coordination nécessaire face aux développements de la situation qui exige une extrême prudence». Le secteur ministériel évoque également l’arrivée d’Algériens dans les pays limitrophes de l’Ukraine. Chaque Algérien présent en Pologne ou en Roumanie est en ce sens appelé à se faire connaître : «Pour les Algériens ayant traversé les frontières ukrainiennes à destination de la Pologne et de la Roumanie, le ministère les invite à prendre attache avec l’ambassade d’Algérie à Varsovie en appelant le 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert 00 48 780 605 353, et l’ambassade d’Algérie à Bucarest au 00 40 21 314 45 65».

L’identification des personnes déjà réfugiées hors de leur lieu de résidence habituelle en Ukraine apparaît urgente au regard du travail actuel de l’Ambassade à Kiev et du ministère à Alger qui «veillent à collecter la moindre information concernant nos concitoyens se trouvant en Ukraine».

Et dans la même logique, l’Ambassade d’Algérie en Pologne faisait savoir, samedi, que «les autorités algériennes», ainsi que ses services, travaillent à l’organisation du «rapatriement vers l’Algérie», il est en ce sens demandé aux Algériens qui entrent en Pologne depuis l’Ukraine, ou qui ont déjà passé la frontière, à communiquer par e-mail, avec le consulat d’Algérie en Pologne. Une copie du passeport avec cachet des autorités polonaises (en cas de passage) ou une carte consulaire, est en ce sens demandée, en plus de la localisation et de coordonnés. Par ailleurs, on apprenait hier que l’autorité hongroise ouvrait également plusieurs points de passages frontaliers aux réfugiés venus d’Ukraine. L’Ambassade d’Algérie à Budapest explique à ce titre que la mesure est ouverte aux ressortissants algériens, ces derniers doivent présenter à leur entrée un passeport et une preuve de résidence habituelle en Ukraine.

Situation des Algériens d’Ukraine qui se confond aujourd’hui avec celle des civils ukrainiens et des expatriés de différentes nationalités. Les premiers chiffres rapportés hier par l’AFP indiquent que le nombre de réfugiés est déjà important. Les gardes-frontières polonais expliquent que près de 200 000 entrées ont été enregistrées depuis le début de l’invasion russe. Des «milliers» de personnes ont par ailleurs fui l’Ukraine vers la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie ; le Haut-commissariat aux Nations unies estimait hier que 368 000 personnes avaient déjà fui les combats en Ukraine.