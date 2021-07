-Une délégation d’experts chinois poursuit sa visite d’inspection entamée depuis mardi au niveau du site de production de Constantine 1 du Groupe Saidal, a indiqué, mercredi un communiqué de la direction de l’information de ce groupe d’industrie pharmaceutique. Dans le cadre de la coopération entre le Groupe Saidal et la société pharmaceutique chinoise SINOVAC pour la production du vaccin Anti Covid-19, la P-dg du Groupe Saidal, Mme Fatoum Akacem s’est rendue mercredi au niveau du site de production de Constantine 1 accompagnée de directeurs centraux de l’industrie pharmaceutique et du Directeur Général de l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP), Kamel Mansouri pour suivre de près le déroulement de l’opération de l’inspection par la délégation chinoise, ajoute le communiqué. Selon le communiqué, en plus de l’inspection, la journée a été consacrée essentiellement à une revue documentaire. Ce partenariat avec la société chinoise « vient renforcer les efforts consentis par le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour assurer la production et la disponibilité du vaccin anti covid-19 dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et permettra au Groupe Saidal d’acquérir les savoir-faire, les compétences et la maitrise des technologies innovantes lui permettant de concourir à la souveraineté sanitaire de l’Etat », selon le même communiqué. La délégation d’experts chinois est arrivée à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine, vendredi soir, pour une visite en vue d' »inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du vaccin anti-Covid, Sinovac ». (APS)

