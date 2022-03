Pour son grand retour, le Salon international du livre d’Alger, qui ouvre ses portes au public vendredi 24 mars, s’annonce sous le signe du 60e anniversaire de l’indépendance et de l’amitié avec l’Italie, pays invité d’honneur de l’édition.

Par Sihem Bounabi

La 25e édition du Salon international du livre d’Alger (Sila) sous le slogan «le livre… passerelle de mémoire», qui sera déroulera du 24 mars au 1er avril au Palais des expositions (Safex) – Pins-Maritimes à Alger connaîtra une participation record avec 1 250 exposants de 36 pays et l’Italie comme invitée d’honneur, a déclaré, hier, le Commissaire du Salon, Mohamed Iguerb, lors de la conférence de presse à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, où il a dévoilé les grandes lignes de cette édition particulière du plus grand rendez-vous livresque en Algérie.

Selon Mohamed Iguerb, le choix de l’Italie comme invitée d’honneur de cette édition reflète «les profondes et séculaires relations historiques entre les deux pays, au regard des liens historiques et du partenariat stratégique bilatéral».

Ainsi, après deux années d’absence, le Sila marque son grand retour en mettant l’Italie à l’honneur avec des rencontres qui seront organisées au niveau du pavillon de l’Italie, où sera proposé au public de découvrir la littérature italienne à travers le roman noir, la littérature de voyage ou encore la littérature contemporaine. L’Italie et sa présence dans la littérature universelle sera également abordée à travers l’oeuvre de la femme de lettre italienne Grazia Deledda (1871-1936), prix Nobel de littérature en 1926.

Des tables rondes sur la guerre de libération algérienne et la solidarité du peuple italien, ainsi que la traduction de romans algériens vers la langue italienne sont également au programme. Le soutien de l’Italie à la lutte du peuple algérien pour son indépendance sera abordé à travers notamment la découverte des personnalités représentatives des solidarités italiennes en faveur de l’Indépendance de l’Algérie, à l’instar d’Enrico Mattei et de Taïeb Boulahrouf, représentant du GPRA, à Rome en 1958.

Une rencontre algéro-italienne des professionnels du livre est aussi prévue au menu du Sila. De même, au programme est également prévu un cycle sur les passerelles linguistiques, littéraires, cinématographiques et théâtrales entre l’Italie et l’Algérie. Dans son intervention, le représentant de l’ambassade d’Italie en Algérie a déclaré que le choix de l’Italie en tant que pays invité d’honneur dénote «la profondeur des relations historiques entre les deux pays» dans divers domaines, notamment culturel, estimant que cela «permettra de renforcer davantage les relations entre l’Algérie et l’Italie».



Participation record avec 1 250 exposants de 36 pays

Le commissaire de cette 25e édition du Sila a souligné que cet important rendez-vous, et après deux années de report en raison des répercussions du Coronavirus, connaîtra «une participation record» avec 1 250 exposants de 36 pays, ce qui représente une hausse de plus de 26% comparativement à l’année 2019, dont 266 exposants d’Algérie». Toutefois, il ajoute qu’«une baisse de la participation algérienne de 12%, comparativement à la session 2019, due aux retombées de la pandémie de Coronavirus sur le marché du livre en Algérie».

Mohamed Iguerb a tenu à saluer «l’initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d’exonérer toutes les maisons d’édition participant à la 25e édition du Sila des frais de location des stands. Une mesure qui a encouragé l’élargissement de la participation étrangère et algérienne à cette manifestation organisée sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts».

Il a ainsi indiqué que la superficie totale du Sila 2022 est de 20 000 m2, sur laquelle plus de 300 000 titres dans divers domaines littéraires et scientifiques seront exposés, précisant que les éditeurs algériens occupent généralement la moitié de l’espace d’exposition et proposent 40% de la totalité des titres.



Célébration des 60 ans de la fête de la Victoire

Comme de coutume, plusieurs rencontres autour de l’histoire sont également au programme. Cette édition coïncidant avec le mois de mars sera l’occasion de nombreuses rencontres autour de la célébration des soixante ans de la fête de la Victoire du 19 mars, dont une rencontre sur «l’édition, l’Histoire et le livre de mémoire» animée, entre autres, par les historiens Dahou Djerbal et Fouad Soufi.

Dans le cadre de cette commémoration historique, une série d’hommages sera rendue aux écrivains martyrs Ahmed Reda Houhou, assassiné en 1956 à Constantine, Larbi Tébessi, Rabie Bouchama, Abdelkrim El Aggoune, Mohamed El Amine El Amoudi et Mouloud Feraoun.

En outre, la thématique de l’écriture de l’histoire sera également abordée lors de la table ronde, intitulée «L’Emir Abdelkader et l’écriture».

D’autres tables rondes seront également organisées autour de différentes thématiques à l’instar de «L’histoire à l’épreuve du roman», «Le métier du roman», ou encore «Les scènes et les lieux d’écriture», animées notamment par Amin Zaoui, Sarah El Nems, Mohamed Ftelina ou encore Lounis Ben Ali.



La Covid s’invite dans les rencontres littéraires

En plus des mesures de prévention prises pour que les visiteurs du Salon respectent strictement les gestes barrières contre le Coronavirus, l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur la création littéraire sera également au programme de cette 25e édition. Ainsi un cycle de rencontres est organisé autour de cette thématique dont celle intitulée «la littérature par temps de pandémie» notamment animé par Mustapha Cherif et Waciny Laredj.

Il est également prévu une série d’hommages et évocations de personnalités littéraires qui nous ont quitté depuis la dernière édition du Salon, à l’image de Merzak Bagtache, Mouloud Achour, Abdelmadjid Merdaci, ou encore Hadj Miliani.

Le Sila reconduit également ses «estrades», animées par de nombreuses figures littéraires à l’instar de la romancière Amal Bouchareb, le journaliste et écrivain Mustapha Benfodil, l’écrivain tunisien El Habib Selmi, ou encore le poète et romancier jordanien Jalal Barjes,

La littérature africaine sera aux rendez-vous dans le traditionnel Espace Esprit Panaf, consacré depuis 2009 aux échanges interafricains et à la culture du continent, qui propose cette année la découverte des littératures du Mali, du Tchad et de la Mauritanie, en plus d’offrir une tribune à de nombreux auteurs dont Rachid Boudjedra, Rochdi Redouane et Boumediène Belkebir.

Pour rappel, à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, le Sila a déjà été reporté deux fois, avant que le ministère de la Culture annonce la date du mois mars malgré l’appel d’une centaine d’éditeurs pour l’organisation de cette 25e édition du Sila à sa date habituelle, à la fin du mois d’octobre. Cet appel avait été lancé à cause, notamment du changement du calendrier des vacances scolaires qui fait que le Sila coïncide avec les examens et les compositions du 2e trimestre.