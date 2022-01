C’est l’une des images marquantes du début de la CAN 2021. Le match entre la Tunisie et le Mali interrompu prématurément a fait le tour du monde et le nom de Janny Sikazwe, l’arbitre de la rencontre, a forcément fait la Une de l’actualité. Visiblement victime d’une insolation et plus franchement lucide, l’arbitre avait marqué cette rencontre de son empreinte en arrêtant le match à deux reprises avant la fin du temps réglementaire, la partie n’ayant finalement jamais repris. Logiquement, on pouvait donc penser qu’après cette erreur monumentale, Janny Sikazwe allait voir son parcours à la CAN prendre fin prématurément. Seulement, ce ne serait pas le cas selon le media arabe Hespress relayé par d’autres médias africains. Janny Sikazwe serait en effet assigné au VAR pour un choc entre le Gabon et le Maroc ! Une nouvelle qui, si elle se confirme, ferait forcément parler…

