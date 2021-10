Mme Siham Derardja a été installée lundi à Alger dans ses nouvelles fonctions de Président-directeur général (P-dg) de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), en remplacement de M. Adel Kansous.

La cérémonie d’installation a été présidée par le ministère de la Communication, Ammar Belhimer, en présence des membres du Conseil d’administration de l’ANEP.

Après avoir félicité la nouvelle responsable de l’ANEP, M. Belhimer a indiqué que cette nomination, qui intervient après celles d’autres entreprises du secteur, « répond à des critères de compétences, d’intégrité et d’attachement aux valeurs de l’Etat de droit et de l’équité qui doivent régir le secteur de la publicité ».

Le ministre a relevé que « le secteur a impérativement besoin d’un nouveau paradigme qui organise la publicité, à savoir l’usage de la commande publique dans le secteur », soulignant « la nécessité d’orienter la ressource publique vers les supports et les leviers qui permettent au message d’arriver là où il doit arriver ».

En outre, il a recommandé « d’inverser le paradigme afin d’accompagner la transition de la presse quotidienne papier vers la presse électronique et numérique », car, a-t-il dit, « nous sommes à l’heure de la cybernétique et il faut gagner cette guerre ».

De son côté, la nouvelle responsable de l’ANEP, s’est engagée à « aller vers l’excellence dans la gestion » et de « donner un nouveau souffle à l’entreprise ».

Diplômée de l’Institut d’économie douanière et fiscale, Mme Derardja a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment en tant que cadre à l’Inspection générale des finances, et d’inspecteur général du Fonds national de l’Habitat.

Elle a également occupé les postes de directeur administratif et financier de l’Autorité gouvernementale de certification électronique, et directrice de la gestion et de l’audit à l’ANEP.