Kylian Mbappé tient à ce qu’Adil Aouchiche reste au PSG. Sur Instagram, l’attaquant star du club de la capitale a enjoint son coéquipier à signer son contrat pro alors qu’il est courtisé par quelques clubs français et européens.

Le Paris Saint-Germain va-t-il voir l’un de ses «titis» quitter le club ? Adil Aouchiche, 17 ans, est courtisé par plusieurs écuries, dont Saint-Etienne, Arsenal, Lille ou encore Galatasaray, et pourrait bien partir au grand dam de Kylian Mbappé. Pour pousser son coéquipier à rester au sein de la capitale, l’attaquant star a adressé un message à Aouchiche sur les réseaux sociaux. Sous une photo publiée par le joueur de 17 ans, Mbappé a commenté : «Signe ton contrat ! Je t’en offre d’autres des baskets !» Malheureusement, il en faudra beaucoup plus pour convaincre Aouchiche qui lui a répondu : «Je ne te fais plus confiance. Tu me dois déjà trop de trucs.» Le PSG a un ambassadeur de luxe mais sera-t-il suffisant ?

Articles similaires